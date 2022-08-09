 

Мнение: Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

09.08.2022, 21:55, Разное
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На аэродроме Новофедорвка произошло 7 взрывов, после чего начался пожар на складе ГСМ, а также вторичная детонация боекомплекта.
Пока что есть две версии – ракетный удар со стороны Одессы и диверсия. Ждем официальных заявлений.
На аэродроме наверняка были погибшие и раненые. Сейчас туда отправлено большое кол-во машин скорой помощи.

Тут стоит дежурная шутка за 300 про центры принятия решений.

Еще фото и видео из Новофедоровки на канале https://t.me/boris_rozhin

Минобороны России — о взрывах в Крыму:

"9 августа около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.

По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".

Источник: Colonel Cassad


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