Мнение: Взрывы на аэродроме в Новофедоровке
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На аэродроме Новофедорвка произошло 7 взрывов, после чего начался пожар на складе ГСМ, а также вторичная детонация боекомплекта.
Пока что есть две версии – ракетный удар со стороны Одессы и диверсия. Ждем официальных заявлений.
На аэродроме наверняка были погибшие и раненые. Сейчас туда отправлено большое кол-во машин скорой помощи.
Тут стоит дежурная шутка за 300 про центры принятия решений.
Еще фото и видео из Новофедоровки на канале https://t.me/boris_rozhin
Минобороны России — о взрывах в Крыму:
"9 августа около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.
В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.
По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".
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Источник: Colonel Cassad
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