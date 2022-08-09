 

Выставить из дома – Личное мнение

09.08.2022, 21:53, Разное
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Считаю, что лучшее, что могут сделать родители, так это выставить своего ребёнка из дома в 18 лет. В крайнем случае — в 22, когда тот окончит институт.


Фото: Соцсети

В противном случае, крайне высок риск того, что чадо и в 50 лет будет жить с вами.

А даже если и съедет лет в 40, то станет просить денежку с пенсии. И вы, как добренькие родители, так и будете кормить и чадо, и его семью.

Инфантилизм лечится только самостоятельностью.

Самый лучший способ помочь ребёнку обрести свою жизнь — отправить учиться. Чем дальше, тем лучше. Но даже если он поступил в своём городе, снимите ему квартиру.

Да, кажется, что это глупые траты. Ведь можно жить вместе, не отдавать деньги в никуда, экономить на питании и присматривать, чтобы чадо не загуляло.

Но это — тупиковый путь. Не там вы экономите! Больше потом потратите, когда 50-летний ребёнок, так и не повзрослев, останется сидеть у вас на довольствии.

Я, уехав из дома в другой город учиться, обрела самостоятельность. Научилась коммуницировать с людьми, принимать взрослые и ответственные решения. Самой жить свою жизнь.

Конечно, и ошибки как у всех, были. Но это были мои ошибки, на которых я сама и училась. А как иначе? На чужом опыте, пусть даже тебе советуют самые близкие люди, далеко не уедешь.

Во сколько вы съехали от родителей? Когда планируете отправить своих детей в жизнь?

Источник: Лена Миро


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