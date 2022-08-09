СМИ: Манчестер Юнайтед интересуется игроком Болоньи Арнаутовичем

Австрийский футболист “Болоньи” Марко Арнаутович может перейти в английский “Манчестер Юнайтед”.

По словам Николо Ширы, Николо Шира из La Gazzetta dello Sport рассказал об этом во вторник на странице Арнаутовича в Twitter. Предполагается, что “Болонья” считает, что игрок не может быть передан.

Руководство “Манчестер Юнайтед” готовит новое официальное предложение, чтобы убедить “Болонью” продать Арнаутовича.Арнаутовичу 33 года, он чемпион Италии и победитель Лиги чемпионов 2010 года в составе “Интера”.В прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед” занял шестое место в чемпионате Англии.