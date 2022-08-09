Эпидемия коронавируса впервые после пандемии обнаружена на Маршалловых островах

В Республике Маршалловы острова выявлена эпидемия коронавируса.

Это первая подобная вспышка после пандемии. Радио Новой Зеландии со ссылкой на чиновников из министерства здравоохранения сообщило во вторник, что врачи выявили вспышку коронавируса в стране.

Республиканское министерство здравоохранения поставило диагноз COVID-19 шести пациентам.

Их диагноз был подтвержден в Маджуро, столице страны. Джек Нидентал (секретарь министерства) сказал, что шесть пациентов с COVID-19 были зарегистрированы республиканским министерством здравоохранения. Их диагноз был подтвержден в клинике Маджуро, столице страны.