 

Природные пожары на Ямале охватили более 1,4 млн га

09.08.2022, 21:25, Разное
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Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки увеличилась на 1 461 га. В департаменте сообщили, что 11 природных пожаров полыхают на площади 980 га.
С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 349 пожаров, в том числе 284 лесных. В округе до 1 сентября действует противопожарная программа, а жителям запрещено находиться в лесах до 23 августа. В одном из районов региона, Надымском, объявлен режим чрезвычайной ситуации. В ЯНАО также введены ограничения на пребывание граждан в лесах до 23 августа.


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