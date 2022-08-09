Мнение: Рекордное число трудовых мигрантов, дырявые электронные подписи и внезапность кризиса

1. Кажется, масштаб проблем российской экономики в этом году сильно преувеличен. Западные СМИ трубят, что у нас жесточайший кризис, всё падает и зарабатывать негде. Однако чуткие к возможностям заработка трудовые мигранты так не считают – они снова валом повалили в Россию (ссылка):



На заработки в Россию приехало 3,12 миллиона иностранцев во втором квартале, что на треть больше прошлогоднего показателя. Также это рекорд как минимум за последние 6 лет, подсчитала FinExpertiza на основании статистики МВД (исследование есть у «Ленты.ру»).

У половины всех трудовых мигрантов (1,54 миллиона), которые въехали в страну, узбекское гражданство, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (952 тысячи человек, или 30,5 процента). <…>

Минимальный приток иностранной рабочей силы фиксировался во втором квартале 2020 года, что было связано в первую очередь с карантинными ограничениями. Тогда в страну приехало всего 330 тысяч трудовых мигрантов, то есть в пять раз меньше, чем за второй квартал 2019 года.

Показатель нынешнего года в два раза превышает даже допандемийные значения. «На это повлияло, прежде всего, неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Многие являются противниками завоза мигрантов, в том числе и трудовых. Однако для российской строительной отрасли, а также для нефтегаза дополнительная мотивированная рабочая сила сейчас важна. Срочно нужно восстанавливать города Донбасса, немедленно необходимо строить новые железные дороги, газо- и нефтепроводы через Сибирь в Китай, чтобы перебросить наш экспорт на восток.

Положим даже, что на эти важнейшие задачи направят опытных строителей, граждан России. Но ведь кто-то должен работать и на обычных стройках…

2. Все эти электронные подписи, электронный документооборот и тому подобная модная дрянь дырявы до невозможности. В теории, надёжность у документов на сайте может быть огромной: значительно выше, чем у бумаги. Но это в теории, это если систему разрабатывают умные организаторы, которые нанимают умных безопасников, умных психологов и умных специалистов по интерфейсу.



В реальности практически все крупные системы, которые я видел, кишат удобными дверцами для хакеров и ловушками для беспечных обывателей. Крупные банки, операторы сотовой связи и государственные ведомства исключением не являются — все они дырявы, как простреленный в нескольких местах дуршлаг.



Чтобы не тратить сейчас время на доказательство очевидного для меня факта, просто укажу на регулярные сливы личных данных от крупнейших компаний, когда фамилии, адреса и телефоны миллионов пользователей попадают в открытый доступ. Все эти сливы можно было бы предотвратить при соблюдении двух условий:

— кто-то из руководителей немного думает про безопасность компьютерных систем;

— у этого руководителя хватает мозгов, чтобы нанять грамотных специалистов.



Россия тут не исключение, по всему миру так — говорим «электронный», подразумеваем «дырявый». Поэтому я могу только уважительно поднять большой палец, глядя на немцев, которые честно признают проблему (ссылка):



Германия запретила использование электронных подписей и цифровых договоров при трудоустройстве.



Правительство Германии приняло закон, запрещающий цифровые контракты и электронные подписи при оформлении трудовых отношений. За заключение цифрового договора работодателям грозит штраф на сумму до €2049 за каждый экземпляр, сообщает Bloomberg.



Закон о запрете использования электронных подписей разрабатывался совместно с Объединением немецких профсоюзов (нем. Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB). DGB утверждает, что этот закон принят в интересах работников с низкими доходами, которые могут себе позволить только смартфон. У таких людей может не быть дома принтера и быстрого Интернета, они не всегда могут проверить электронную почту или зайти во внутренние корпоративные сети работодателей.



Кроме того, бумажный договор больше подходит для защиты прав работника в суде. DGB также считает, что люди редко внимательно читают свои контракты в цифровом виде.

«Люди редко внимательно читают свои контракты». Ха! Как будто технически возможно что-то там внимательно прочитать, когда ты устраиваешься младшим шпалодёром в Железнодорожное депо Зигенштадта, и тебе присылают на почту контракт из 30 страниц зубодробительного юридического канцелярита…

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему следующий кризис застанет нас врасплох. Цитирую из начала поста (ссылка):

Ну ведь понятно же всё было ещё в декабре 2019. В Китае новая болезнь, народ прямо на улицах падает, точно как в предыдущие эпидемии. Испанка 1918, Азиатский грипп 1957, Гонконгский грипп 1968. Всегда по одному сценарию — инфекция быстро распространяется на всю планету, потом через пару лет уходит с газетных страниц, чтобы когда-нибудь вернуться в новом обличье.

Шансы удержать заразу внутри Ухани, города с населением в 12 млн человек, были равны нулю. Следовательно, приход коронавируса в Россию был вопросом нескольких месяцев. А на фотографиях с предыдущих эпидемий в глаза бросается характерная примета времени: народ массово ходит в масках…