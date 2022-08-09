 

Ученые рассказали о лучшем полупроводнике

09.08.2022, 21:08, Разное
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Арсенид бора назвали самым лучшим полупроводником в мире на данный момент. Он обладает куда большей проводимостью, чем кремний. Об этом сообщили специалисты из Соединенных Штатов Америки.

Исследования проводили сотрудники Массачусетского технологического института и Хьюстонского университета. Они рассказали, что кремний считается самым популярным полупроводником в мире, но до самого лучшего с физической точки зрения ему далеко.

Специалисты предложили использовать арсенид бора в качестве замены кремния, так как соединение обладает в 10 раз большей проводимостью и отличается рядом уникальных свойств. Ранее такие свойства фиксировали только у графена, но арсенид бора превзошел и его. Теперь необходимо разработать простые и недорогие способы синтеза материала.


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