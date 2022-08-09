Мнение: Аппетит у ребенка

Разбор письма “доброго папы” меня поразил.

Многие на полном серьезе писали, что надо заставить ребенка есть суп, что мать в конфликте с дочерью права, а отец нет.

Я сначала подумала, что это написали теоретики, написали молодые и пока бездетные люди, которые плохо представляют себе, что такое живой ребенок, попросила написать опытных родителей, но и те повторили ту же глупость.

Народ, а если вам заталкивать в рот то, что вы не хотите?

Как скоро вы начнете давиться? Как быстро у вас начнется рвота?

Как сильно вам захочется пнуть того, кто вас насильно кормит?

А если не заталкивать силой, но орать: “Ешь, я сказала!! Ешь суп!”?

Аппетит у вас пробудится? Или будет спазм желудка?

Что же вы рассуждаете как теоретики, даже когда у вас есть собственный опыт и в жизни вы так не делаете?

В жизни вы поступаете более спонтанно и естественно, смотрите на обстоятельства, а как возьметесь рассуждать, получаются голые, не привязанные к жизни теории.

“Если суп сварен, его надо съесть”.

Вот и ешьте сами, если вам надо.

Кто должен его есть за вас, если вы так решили?

Есть, спать, ходить на горшок – это спонтанные действия.

Спонтанные – это значит требующие непроизвольного, внутреннего импульса.

И если заставлять человека, получишь обратный эффект.

С чего вы взяли, что щипцы и скалки – годные инструменты воспитания?

У родителей шире КП, поэтому то, что со взрослыми уже щипцы, с детьми еще не щипцы, но это не касается прямого принуждения, тем более по отношению к спонтанным процессам.

По отношению к спонтанным процессам любое давление – щипцы.

То есть когда вы чистите годовалому ребенку зубы или подстригаете ногти, это не его спонтанный процесс, это вы делаете сами, а он просто терпит, и такое давление еще допустимо. Хотя в идеале вы должны его чем-то отвлечь, чтобы снизить эффект давления. А вот когда от ребенка самого требуется делать что-то и тем более когда вы хотите добиться спонтанной работы его организма, его пищеварительной и нервной системы, вы не имеете права давить, тем более агрессивно.

Ребенок может есть только то, что хочет.

Ваша задача – предложить ему ту еду, которую он захочет есть.

Со здоровым ребенком это не сложно.

Здоровый ребенок с нормальным аппетитом хочет есть почти все, за исключением некоторых продуктов, с которыми у него почему-то не сложилось.

Не сложилось в том числе потому, что они ему чем-то не приглянулись или он их не распробовал с первого раза, а вы стали его принуждать, и сформировали своими пытками стойкое отвращение.

Теперь ждите когда он сам решит это попробовать, ешьте сами, угощайте других у него на глазах, вероятность спонтанной попытки с успешным результатом высока. А давление будет оттягивать этот результат.

Нездоровые дети или дети с нарушением аппетита, что у маленьких детей периодами в пределах нормы, едят плохо, выбирают только то, что любят.

С такими детьми надо быть вдвойне аккуратней. Если вы переживали отравления или кишечные инфекции, вы представляете себе, что такое отсутствие аппетита. Есть не хочется, желудочный сок не выделяется, жевать тяжело, глотать еще тяжелей. Вам приготовленная вами еда может казаться вкусной, а ребенку она не нравится или вызывает отвращение, а предчувствуя как вы будете злиться и заставлять его, он напрягается, сжимается и аппетит становится еще хуже.

Развивайте эмпатию, сядьте на стульчик и представьте большую тетю или дядю со злым красным лицом и тарелку бурды, в которой плавает что-то жирное.

Так примерно выглядит “обед”, который вы заставляете есть своего ребенка.

Аппетит – это как сексуальное влечение, если вам такое сравнение понятней.

Нет его и негде взять. Скалка сделает нежелание еще больше.

К счастью, если ребенок более-менее здоров, большую часть свежих традиционных блюд он все-таки согласен есть или хотя бы пробовать снова и снова.

Но он должен быть уверен, что его не будут ругать, если он попробует и отложит ложку в сторону.

Вот тогда он сделает это свободно и спонтанно, увидит, что другие с удовольствием едят и сам попробует. От собственного любопытства и под влиянием чужого удовольствия ему может показаться это вкусным. Может быть сначала ему хватит всего пары ложек. В следующий раз он съест больше.

“Добрый папа” не прав в конфликте с женой. Это не значит, что жена права, она еще больше не права. Жена там во всем не права, скажем прямо, и ее никак не оправдывает то, что она что-то там готовит ребенку и гладит одежду. Это обязанность каждого родителя – опекать ребенка. Орать на ребенка, давить и мотать ему нервы из-за его плохого аппетита – мимо всех границ. Аппетит станет еще хуже и другие процессы тоже могут пострадать. Вы рожаете детей, чтобы их калечить своим “воспитанием”?

Вы с чего-то решили, что если я взрослым Попрошайкам не даю обвинять родителей, я всех родителей-Штурманов тем самым защищаю.

Все баги одинаково противны и одинаково вредны.

Что делать если ребенок не ест ничего и просит только чипсы?

Прежде всего надо хорошо понимать, что это не каприз, а нарушение аппетита.

Даже когда тридцатилетний балбес не хочет есть ничего кроме чипсов, у него тоже нарушение аппетита. Он уже привык к соленой и жирной пище и другая еда кажется ему безвкусной. Но вы не должны путать воспитание себя и воспитание ребенка. Себе вы можете приказать не есть дрянь, можете схватить чипсы и выбросить, можете даже сказать себе “хватит, жиртрест”. Это довольно глупые методы обращения с собой, но они допустимы, вы и правда можете перестать есть чипсы и постепенно сформировать привычку к нормальной еде.

Ребенок – отдельный организм!

В какой бы зависимости он ни был от вас, это не вы.

Каким-то образом вы допустили, что у него сформировалась дурная привычка, чипсы кажутся ему вкусней картофельного пюре и даже вкусней жареной картошки. Может быть вы зря потакали, а может быть не было другого выбора в какой-то момент. Теперь вам нужно эту привычку постепенно расформировать, но давлением это не делается.

То есть не покупать ребенку чипсы вы можете и даже должны, если он совсем маленький и ему такое есть нельзя, а он почему-то ест из-за ваших плохих привычек. Но заставить его есть другое, то, что он не хочет, вы не можете.

Предложите ему альтернативу, научитесь жарить картошку, сделайте ее для начала чуть солоней, чем надо, потом сократите соль и будете меньше жарить.

Давайте ему то, что он согласен есть, даже если это не очень полезная еда, добавляйте полезную постепенно, ищите баланс между плохой едой и хорошей.

Вы должны обеспечить мягкое вовлечение ребенка в процесс еды. Иначе вы только испортите все своим нажимом. Он и так у вас плохо ест и соглашается есть только дрянь, а вы хотите добить его желудок насилием и попутно портите ему нервную систему.

Нервная система регулирует все процессы: настроение, внимание, мышление и сферу влечений тоже, в том числе влечение к еде. Не долбайте никогда по нервной системе, если хотите, чтобы она наладила работу.

Многие родители думают, что ребенок это глина, из которой они будут лепить своими сильными руками.

Но ребенок – это живая система, управляемая изнутри, он сам развивается и растет, вы можете только пододвигать необходимые материалы для роста, это касается и физической пищи, и так называемой духовной.

Накрывайте стол для всех или садитесь рядом с ребенком и ешьте, в крайнем случае включите ему мультик про еду или откройте книжку про еду, вот это все называется побуждением. Украшение еды и красивая сервировка – из того же разряда.

Побуждение – это когда вы предлагаете стимулы, которые не давят, а всего лишь вовлекают, демонстрируя, что другие это делают и получают удовольствие.

Побуждение – противоположно давлению.

При давлении вы демонстрируете ребенку, что он не будет сам рефлексировать и регулировать свои влечения, это будете делать вы. Его личность ничего не значит и его ощущения тоже – ерунда. Он – ваш предмет и вы будете использовать этот предмет по своему усмотрению.

Я бы еще многое написала, как влияет давление, но не хочу, чтобы взрослые Попрошайки заносили это в досье на своих родителей.

Взрослым Попрошайкам надо забыть, что они были детьми. Надо почаще смотреть в зеркало на свою лысину или свой выдающийся бюст, реалистично оценивая себя и не воображая на своем месте маленького мальчика или девочку.

Поэтому предлагаю просто описать, как выглядит побуждение в отличие от принуждения и давления.

Берите разные сферы жизни, постарайтесь выбирать те, где важна спонтанность.

Там, где спонтанности нужно минимум, может быть и требований больше, но разумные границы есть и там.

Пока попробуйте выбирать ситуации на свой вкус.

Есть возрастные различия, но условно мы берем детей от двух до пяти лет. Это очень широкие возрастные рамки, но начнем пока с этого.

Дальше будем постепенно определять, где заканчивается нормальный родитель и начинается Штурман, а за ним уже стоит Деспот.