Можно экспериментировать: какой цвет волос наиболее подходит для женщин с карими глазами

При выборе краски для волос нужно принимать во внимание не только оттенки кожи, но и цвет глаз. Если вы сделаете правильный выбор, образ станет более глубоким и гармоничным. Поговорим о том, как подобрать удачный цвет волос обладательницам карих глаз.

Универсальность цвета

Ваши глаза очаровательны, и преимущество их цвета в том, что он универсален для любого оттенка волос. Если вам очень нравится определенный тон, не стоит отказываться от своего выбора, поскольку в сочетании с удачно выбранной прической любой цвет будет отлично сочетаться с карими глазами. Однако, если у вас нет преимущества и восторга перед каким-то определенным цветом, вы можете экспериментировать или принять во внимание нижеописанные рекомендации.

Теплый оттенок

Если ваши глаза имеют теплый оттенок, то есть, они более светлые с золотистым, карамельным, ореховым блеском, именно такого же цвета должны быть волосы. Вам стоит также отдать предпочтение более мягким и нежным цветам.

Карамельно-коричневые, медовые, медово-русые, коричневые, красно-коричневые, ореховые, золотисто-русые – вот те и подобные тона, которые будут отлично сочетаться с вашими глазами. Эта гармония позволит вам создать очень теплый целостный образ, отличающийся эффектностью, стильностью и неописуемым шармом.

Холодный оттенок

Под карими глазами с холодным оттенком подразумевается цвет с синеватым, голубоватым или серым отливом. В этом случае вам стоит обратить внимание на пепельные и жемчужные оттенки, то есть такие же холодные, как и оттенок ваших глаз.

Песочный блонд, темный шоколад, пепельно-коричневый, пепельный блонд и платиновый русый цвет, и все аналогичные тона являются, что называется, вашими. Они также будут гармонично сочетаться между собой (имеются в виду волосы и глаза) и создадут целостный законченный образ, отличающийся неповторимым шармом, изысканностью и магической привлекательностью.

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Красноватый оттенок

В этом случае вам стоит обратить внимание на теплые тона, которые помогут вашим глазам стать еще ярче. Теплые карамельно-коричневые, медовые и золотистые блонды, коричневые и красно-коричневые оттенки — это отличные варианты, помогающие подчеркнуть красоту и величие цвета.

Очень разумной идеей будет сделать мелирование (не с холодными, а также теплыми оттенками типа золотистого) или мягкий золотисто-русый балаяж, который сейчас находится в тренде. Экспериментируйте с более яркими цветами, например, с морковным или цветом спелой вишни, все эти варианты однозначно вам подходят и будут сочетаться с цветом глаз.

Черный оттенок

Карие глаза бывают настолько яркими темными и выразительными, словно угольки. В них даже не различается зрачок, насколько они темные и близкие к черному цвету. В этом случае в качестве оттенка для окрашивания волос подойдет темно-коричневый цвет и красноватый оттенок. Не рекомендуется под этот цвет глаз подбирать черную краску для волос, они будут сливаться, и образ может показаться слишком строгим.

Однако, если именно такой стиль вас привлекает, не отказывайте себе в удовольствии выбрать этот вариант. Можете также выбрать более яркие насыщенные тона, которые будут отлично смотреться на контрасте (например, черный цвет глаз и медово-золотистый или красный цвет волос).