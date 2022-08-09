Июль 2022 года назвали самым жарким месяцем в Европе

Июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей, сообщила европейская спутниковая и метеорологическая система Copernicus.

Аномальная жара привела к тяжелым природным последствиям в виде засух и пожаров. Рекордно низкие показатели выпадения осадков фиксировались в Словении (7%, антирекорд за 50 лет) и Бельгии (8%, антирекорд за 137 лет). С такими же проблемами сталкивались и во Франции, Польше и Нидерландах. В Италии из-за засухи возникла угроза опустынивания 25% территории страны, передает ТАСС.

На фоне высоких температур и отсутствия дождей по континенту быстро начали распространяться пожары. В Болгарии ежедневно подавались десятки сигналов о возгораниях, объявлялся экстремальный уровень опасности. Крупнейший из очагов, в районе города Пазарджик, охватил около 200 гектаров хвойного леса. Пожары во Франции уничтожили более 48 тыс. гектаров лесных ресурсов. В Италии на пике кризиса фиксировалось по пять очагов возгорания ежедневно, власти республики подсчитали, что на восстановление утраченных лесных массивов понадобится не менее 15 лет.

В результате засухи и пожаров посевы кукурузы, подсолнечника и кормовых культур в ряде стран сократились на 45-90%. Из-за недостатка воды и кормов во Франции, Бельгии и Румынии прогнозируется сокращение выпуска молока. «Этим летом каждая корова в среднем даст на тысячу литров меньше, чем обычно», – отмечают во французском сельскохозяйственном профсоюзе (FNSEA).

В ряде стран Европы также прогнозируют снижение на 15-50% урожайности картофеля, риса, пшеницы, бобовых культур, сахарной свеклы, тыквы, яблок и груш. Сельскохозяйственные производители Великобритании указывают на неизбежность возникновения дефицита овощей и фруктов. Во Франции и Испании из-за мер по экономии воды ожидают снижения объемов производства вина и оливкового масла.

На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах, из-за чего там было ограничено или парализовано внутреннее судоходство.

В Великобритании же жара не просто вызвала рост цен на продукты питания, но заставила подданных Соединенного Королевства тратить дополнительные 110 фунтов в месяц (135 долларов) на оплату счетов за электроэнергию из-за активного использования кондиционера.

Как показывает статистика, экстремально высокие температуры поставили под угрозу здоровье и жизни жителей Европы. Так, в Италии по итогам первой половины июля зафиксировано увеличение смертности на 21% в 33 городах, а испанские СМИ сообщали о смерти в июле свыше 2 тыс. человек из-за жары.

В июле в ЕК сообщили, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая и расширению площади лесных пожаров.

—