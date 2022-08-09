Захарова назвала церемонию в Хиросиме циничной попыткой дискредитации России

Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю годовщины атомной бомбардировки Соединенными Штатами является циничной попыткой дискредитирования России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города Военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах», – говорится в комментарии на сайте МИД России.

По словам Захаровой, японские политики вместо того, чтобы говорить о главном виновнике трагедии, безосновательно указывали на новую угрозу в виде России.

«На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники – Соединенные Штаты Америки – даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не «авангардом борьбы за мир», – отметила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что оглашенные во время мероприятия высказывания русского писателя Льва Толстого были неуместными и призвала вспомнить своих литературных классиков, например, приезжавшего к автору «Войны и мир» в Ясную Поляну писателя Токутоми Рока.

«Главный роман его жизни – «Куросиво», написанный в 1903 году, когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!» В 1945 году именно это и произошло. Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории», – указала она.

Ранее траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в субботу в Хиросиме, на ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

«В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», – сказал мэр Хиросимы Мацуи.

Он призвал «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».

—