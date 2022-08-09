 

Эксперт объяснил желание уехавших за границу IT-специалистов вернуться в Россию

09.08.2022, 20:55, Новости дня
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«Введенные весной государственные льготы оказались удачными», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Ренат Лашин, комментируя итоги опроса, согласно которому более 50% уехавших из РФ ИТ-специалистов хотят вернуться в ближайшие полгода.

«Это были, к примеру, меры поддержки социального характера: отсрочки от армии, льготная ипотека и другие. Желание айтишников вернуться в Россию подтверждает правильность этих шагов», – отметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Но одновременно результаты очередного опроса, проведенного в этом году Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), говорят, что среди айтишников высоки ожидания новых, дополнительных мер помощи. И такие меры правительство уже готовит, привлекая к этой работе наши крупнейшие отраслевые объединения», – сообщил Лашин. По мнению исполнительного директора, введенные против нашей страны санкционные запреты открыли окно возможностей для IT-отрасли, освободили новые рыночные ниши.

«Результаты опроса демонстрируют, что в цифровой среде сохраняется оптимистичный настрой. Это следствие совместной работы государства и IT-бизнеса, направленной на поддержку нашей цифровой индустрии», – отметил эксперт.

Во вторник РАЭК опубликовала результаты четвертого опроса, проведенного в рамках проекта «РАЭК/Антикризис 2022». Выяснилось, что более 50% IT-специалистов, уехавших из РФ, хотят вернуться в ближайшие полгода, сообщает ТАСС. «Процентное соотношение по сравнению с маем изменилось – количество тех, кто рассматривает вариант возвращения, выросло на 2,3%», – говорится в комментарии РАЭК. Как отмечается в исследовании, рост желающих вернуться может быть обусловлен постепенной адаптацией бизнеса к новым условиям, выработкой конкретных механизмов применения принятых мер господдержки и началом их реализации, а также сложностями с трудоустройством и с обустройством быта за границей.

Ранее глава РАЭК Сергей Плуготаренко, опираясь на результаты предыдущих опросов, сообщил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов. Половина опрошенных ИТ-сотрудников демонстрирует оптимизм в оценках собственных перспектив и перспектив отрасли, указывал он.

Напомним, президент Владимир Путин 2 марта издал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли. В соответствии с ним российские ИТ-компании на три года освобождены от налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва в армию на время работы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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