 

Мнение: Что произошло в Крыму?

09.08.2022, 20:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На аэродроме в Сакском районе Крыма случились  хлопки и задымление.

Главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что это могла быть диверсия.

Дословно: «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».


отсюда

Минобороны России уточнило: «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

О версии Минобороны сообщило РИА «Новости».

Дословно: «По данным Минобороны, сегодня днем на территории аэродрома в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В результате взрыва никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена».


отсюда

Выходит, что Симоньян распространила фейк? И хлопцы Бастрыкина из СКР уже возбудились и строчат постановление о  возбуждение  уголовного дела в отношении девушки? А если не строчат? Значит, написанное Симоньян не фейк? А если не фейк, значит Мионобороны России лукавит?

В общем, запутали меня Маргарита Симоньян, Минобороны России и РИА «Новости». Или я один такой запутавшийся? А всем всё ясно?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.21 / Россия наращивает поставки ракет класса «земля-воздух» в Турцию

17.02.21 / Джо Байден требует от «Газпрома» возобновить подачу электроэнергии в Техас

11.07.22 / Запад призвали к военному вмешательству в происходящее в Украине

21.05.22 / ФБР недооценивает угрозу и масштаб насилия сторонников превосходства белой расы

03.04.22 / Съемки новых проектов с участием Уилла Смита приостановлены из-за скандала на “Оскаре”

17.05.22 / Проект “Добрый автобус” приглашает москвичей на бесплатные экскурсии

24.02.22 / Мнение: Арестович сохраняет спокойствие

19.02.21 / Скандалы: «Посидишь — признаешься»

29.04.22 / Личное: “Полноценный отец”

22.03.21 / Игорь Верник, Александр Цыпкин, Снежана Георгиева и другие на дне рождения Резо Гигинеишвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика