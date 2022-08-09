Мнение: Что произошло в Крыму?
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На аэродроме в Сакском районе Крыма случились хлопки и задымление.
Главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что это могла быть диверсия.
Дословно: «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».
отсюда
Минобороны России уточнило: «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».
О версии Минобороны сообщило РИА «Новости».
Дословно: «По данным Минобороны, сегодня днем на территории аэродрома в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В результате взрыва никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена».
отсюда
Выходит, что Симоньян распространила фейк? И хлопцы Бастрыкина из СКР уже возбудились и строчат постановление о возбуждение уголовного дела в отношении девушки? А если не строчат? Значит, написанное Симоньян не фейк? А если не фейк, значит Мионобороны России лукавит?
В общем, запутали меня Маргарита Симоньян, Минобороны России и РИА «Новости». Или я один такой запутавшийся? А всем всё ясно?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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