Мнение: Что произошло в Крыму?

На аэродроме в Сакском районе Крыма случились хлопки и задымление.

Главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что это могла быть диверсия.

Дословно: «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».



отсюда

Минобороны России уточнило: «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

О версии Минобороны сообщило РИА «Новости».

Дословно: «По данным Минобороны, сегодня днем на территории аэродрома в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В результате взрыва никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена».



отсюда

Выходит, что Симоньян распространила фейк? И хлопцы Бастрыкина из СКР уже возбудились и строчат постановление о возбуждение уголовного дела в отношении девушки? А если не строчат? Значит, написанное Симоньян не фейк? А если не фейк, значит Мионобороны России лукавит?

В общем, запутали меня Маргарита Симоньян, Минобороны России и РИА «Новости». Или я один такой запутавшийся? А всем всё ясно?

Фотография отсюда

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