Мнение: Яхты как диагноз для России

“…поговорим об одной из самых насущных проблем современной России. Это, конечно, никакой не ковид и уж никак не глобальное потепление; ключевая проблема – яхты. Что делать с яхтами, а в особенности – с их владельцами?

Вот это – яхта Абрамовича, «Эклипс» (1,2 млрд. долл.)

А вот – яхта Усманова, «Дильбар» (0,6 млрд. долл.)

А это – яхта Андрея Мельниченко, Sailing Yacht A (0,4 млрд. долл.)

И т.д.

Что прежде всего бросается в глаза, когда смотришь на эти фотографии? Естественно, главное – что это никакие не яхты. Как там в словаре Даля было: «Яхта ж. потешное, мореходное, небольшое судно». НЕБОЛЬШОЕ – вот ключевое слово. Яхта, в традиционном понимании нормального человека – маленькое плавсредство, позволяющее владельцу почувствовать себя С КОМФОРТОМ наедине с морем-окияном.

Все ж эти плавучие монстры отечественных, не побоимся этого слова, капитанов бизнеса – именно что ОГРОМНЫЕ. Это такие «Титаники», надводные многоэтажки. Какое уж там «единение с океаном» – бог весть, ближе, наверно, полежать на 20-м этаже небоскреба с видом на залив. Зачем такие «яхты»? Как средство передвижения они слишком медленные, ощущения близости к природе они тоже не дают. При этом стоят совершенно космических денег, причем не только на приобретение, но и на эксплуатацию.

При этом российские олигархи со своими монструозными «красавицами» оккупируют все «Топы» самых дорогих яхт мира, хоть «десятки», хоть «двадцатки» – и с ними там конкурируют только всякие султаны Брунея и прочие нефтяные шейхи Ближнего Востока. Как так получается? ЗАЧЕМ российские бизнесмены участвуют в этом бессмысленном соревновании «у кого больше и дороже «яхта»? И какое дело до этого нам – бессловесному скоту и быдлу, т.е. (второе наименование) – гражданам РФ?

Ответ, мне кажется, более чем очевиден: российские миллиардеры строят себе яхты по одной-единственной причине – им банально НЕКУДА девать деньги. То есть никакой РАЗУМНОЙ причины иметь яхту за миллиард и 162 метра длиной нет и быть не может, и строить такое можно только с отчаяния: валяется лишний миллиард, надо же его хоть куда-то потратить!! Как говорил в аналогичной ситуации герой Шукшина из «Калины красной» – «Мне деньги жгут ляжку».

Мне тут, конечно, многие возразят, а еще больше – возразят с искренним возмущением: мол, как это – некуда?? Да у того же Мельниченко, с яхтой почти за полмиллиарда, весь бизнес (который, собственно, эти полмиллиарда и принес) – в Красноярском крае, где у рабочих средние зарплаты до 500 баксов в месяц не дотягивают, а в городе Красноярске постоянно «режим черного неба», что само по себе звучит как будто из фильма про постапокалипсис. Как это – некуда девать деньги?!

Возмущение понятно; тем более, что владельцы самых крутых в мире яхт – они же, по странному совпадению, одновременно владельцы (по крайней мере, номинальные) еще и наиболее прибыльных и дорогих промышленных активов в Российской Федерации. И эти промышленные активы нуждаются в более активной модернизации, а их работникам неплохо было бы платить больше денег – это самым лучшим образом отразилось бы на общем объеме платежеспособного спроса внутри нашей страны, что, в свою очередь, могло бы способствовать экономическому росту и развитию пресловутого малого и среднего бизнеса.

А что мы видим вместо этого? Вместо этого люди себе «яхты» строят, как будто соревнуясь, у кого больше! (2021)

Почти полтора года назад написал я такой текст-обзор – и меня как будто услышал… Запад. Да, забавно – в России никто ухом не повел, а вот на Западе почти все “яхты олигархов”… того-с. Прищучили в рамках, тксть, “борьбы с русским милитаризмом”. Были ваши – стали наши. И Дильбар, и Эклипс – всё подмели. Что вызвало, надо признать, неприкрытое злорадство даже и в бьющемся в корчах невиданного патриотизма российском обществе. Ибо для русского человека родина родиной, но своих олигархов он ненавидит еще больше.

Однако злорадство тут – не самое уместное чувство. Главными чувствами при мыслях о “яхтах” наших “олигархов” должны быть глубокая печаль и грусть. Эти “яхты” – воплощение какой-то самой глубокой русской тоски. По сути они, в таких диких ни с чем не сообразных количествах – тяжелый диагноз и приговор экономике РФ.

Невероятные деньги, потраченные, по сути, ни на что, на пшик. Спущенные в унитаз… ну ладно, не в унитаз – в Мировой Океан. Что такое “яхта” за 0,6 млрд. долл.? А за 1,2 млрд.?? Это фактически прямая декларация, прямым текстом: “В РОССИИ НЕ ВО ЧТО ВКЛАДЫВАТЬ”. Подпись, печать.

Добро бы дело можно было списать на причуды какого-то одного богатея, того же Керимова, к примеру. Ну, вбухал 600 млн. долл. в какую-то ерунду, так он же “чурка нерусский”, что с него, типа, взять? Но дело в том, что “яхтами” обзаводились ВСЕ. Все россиянские олигархи.

А это уже не спишешь на личные особенности индивида. Это уже свойство всей страты. Любой олигарх знает, что “деньги должны работать”. Если огромные средства у ВСЕХ уходят буквально “как в воду” – значит, во всей РФ для денег нет точек реального притяжения. Я писал год назад “надо вкладывать в модернизацию”, “надо повышать зарплаты”… Но, остыв, понимаешь: подлатывать, чтобы кое-как работало, они успевают, а полностью заменять оборудование – зачем? Сырье и есть сырье, оно как качается, так и качается, хоть на новом, хоть на старом… И про зарплаты: зачем повышать, если покорные муравьи трудятся И ТАК?! Из чистой благотворительности? Или что, есть риск, что работников куда-то переманят? Нет такого риска.

Это и есть российское проклятие, с войной непосредственно не связанное. “Яхты” – просто самое крайнее проявление. “На Запад” наши Большие Деньги особо вкладываться никуда не пускали, а в России – не во что. Сырье где можно уже качают, а запускать любые “переделы”, вкладываясь по-серьезному – овчинка не стоит выделки. Лучше яхту заказать на Западе (там, где их умеют строить) – она хотя бы будет плавать.

Была б в России реальная экономика – “яхты” бы отечественные богатеи строили бы космические. Был бы смысл.