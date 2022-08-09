 

Мнение: Новофедоровка. Последствия

09.08.2022, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Исходя из заявления МО РФ и сообщений об отсутствии прилетов ракет, ключевым вопросом является причина взрыва боеприпасов, которая привела к вторичным детонациям на аэродроме – диверсия, халатность и нарушение техники безопасности, какая-то случайность. Конкретных выводов стоит ждать после завершения вторичных детонаций на аэродроме и возможности для следователей осмотреть место взрыва и изучить показания свидетелей.

2. Пока известно о трех пострадавших доставленных в больницу города Саки. В Сакскую больницу после взрывов доставили трех человек с ранениями легкой и средней тяжести. Одного оперируют. Один из раненых – 13-летний подросток, уже выписан после оказанной помощи. О пострадавших среди военных неизвестно. МО РФ заявляет, что по предварительным данным среди личного состава пострадавших нет. По заявлению Минздрава всего 5 пострадавших гражданских – угроз для их жизни нет.

3. Вокруг аэродрома установлена 5-километровая зона оцепления, дабы устранить риск подрыва на боеприпасах, которые могло разбросать по окресностям аэродрома после вторичной детонации (основные взрывы это детонация палет с авиабомбами). Это не обязательная эвакуация, но гражданам рекомендуют соблюдать максимальную осторожность.

4. Все сообщения о введении ЧП на территории Крыма указами Путина или Аксенова являются фейками и вбросами с украинской стороны. Советник Аксенова сообщил, что никто ЧП вводить не собирается.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.22 / Ольгин день или Ольга Страдница: что нельзя делать 24 июля

11.02.21 / Алтайский край поднимет среднюю зарплату в регионе путём увеличения числа членов краевого правительства

30.05.22 / У российского рубля нужно поучиться секретам успеха

22.04.22 / Представлен робот, который умеет адаптироваться к ситуации

05.03.22 / Кто такие Пожиратели грехов, чем они занимались и почему их все ненавидели?

04.05.21 / Четыре комнаты: парфюмерные новинки весны в арт-съемке HELLO!

19.06.22 / В Мурино появится независимая от Санкт-Петербурга система метрополитена

15.05.21 / Meest – компания по доставке посылок и документов

19.01.22 / Мнение: Как это – зря кололся?!!

20.08.20 / Подборка: Дела наши скорбные….

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика