Мнение: Новофедоровка. Последствия

1. Исходя из заявления МО РФ и сообщений об отсутствии прилетов ракет, ключевым вопросом является причина взрыва боеприпасов, которая привела к вторичным детонациям на аэродроме – диверсия, халатность и нарушение техники безопасности, какая-то случайность. Конкретных выводов стоит ждать после завершения вторичных детонаций на аэродроме и возможности для следователей осмотреть место взрыва и изучить показания свидетелей.

2. Пока известно о трех пострадавших доставленных в больницу города Саки. В Сакскую больницу после взрывов доставили трех человек с ранениями легкой и средней тяжести. Одного оперируют. Один из раненых – 13-летний подросток, уже выписан после оказанной помощи. О пострадавших среди военных неизвестно. МО РФ заявляет, что по предварительным данным среди личного состава пострадавших нет. По заявлению Минздрава всего 5 пострадавших гражданских – угроз для их жизни нет.

3. Вокруг аэродрома установлена 5-километровая зона оцепления, дабы устранить риск подрыва на боеприпасах, которые могло разбросать по окресностям аэродрома после вторичной детонации (основные взрывы это детонация палет с авиабомбами). Это не обязательная эвакуация, но гражданам рекомендуют соблюдать максимальную осторожность.

4. Все сообщения о введении ЧП на территории Крыма указами Путина или Аксенова являются фейками и вбросами с украинской стороны. Советник Аксенова сообщил, что никто ЧП вводить не собирается.

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