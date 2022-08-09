Жена и любовница Романа Макеева – Личное мнение

А Ромка «Дерзкий Цитрус» Макеев — каков шутник у нас, оказывается: постит в запрещённой и экстремистской соцсети фотки с женой и какой-то другой женщиной, называя последнюю своей любовницей.



Фото: Соцсети

Понятно, что женщина — подруга Макеевой.

Понятно, что наш Дерзкий цитрус так обращается к этой подруге и в присутствии самой Макеевой.

В шутку же! Моя любовница! Гыгыгы, ржака! Обоссаться! Какие смешные подписи к фотографиям:

«Семья в сборе. Моя любимая жена и милая любовница».

«Когда в семье гармония. Жена и любовница».



Да, именно так Макеев подписал вышеуказанные снимки. Ещё и сердечек красных наляпал.

То, что Макеева подобные шутки глотает, — очень плохой звоночек. Я бы ни при каких обстоятельствах не была с мужчиной, который бы позволил себе так пошутить.

Однако неумная актриса второго плана наивно полагает, что плиточник, которому она по бартеру вставила зубы и купила костюм с отливом, никуда от неё не денется, а будет вечно ей благодарен за кров и еду.

Насть, он уже делся. От жены с 4 детьми.

В запрещённой и экстремисткой соцсети ты демонстрируешь стройку, выглядя менее ухоженной женщиной, чем обе мои домработницы, занятые ежедневным физическим трудом и имеющие ограниченные финансы.

Между тем, в той же сети твой плиточник демонстрирует устрицы и шампанское, на которые заработала, разумеется, ты.



Фото: Соцсети

Ушлый Ромка не только прорвался в один кадр с Киркоровым, но и уже на сцену. Пока, Насть, с тобой. Со временем, накупив достаточно лакированных штиблетов и пиджачков, он тебя оттуда выпихнет за ненадобностью, сменив на какую-нибудь Любку Успенскую.



Фото: Соцсети

Так выглядит правда и, если ты, Насть, к ней не прислушаешься (я почти никогда не ошибаюсь), то в скором времени будешь сопли на кулак наматывать.

Прикрути ты своему Цитрусу «дольче вита», пока не поздно. Много себе позволять начал. Любовница у него, пусть и пока в шутку (ключевое слово — пока).

Устрицы у него. Шампанское.

Забыл, как гмо-сухарики дешёвым пивом запивал?

Впрочем, Макеева меня сейчас не услышит, а потом поздно будет.

Селяви.

Сколько даёте браку Макеевой и Дерзкого цитруса?

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