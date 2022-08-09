Южная Европа «по-тихому» нарастила импорт российской нефти

Импортёры южноевропейского региона увеличили закупки сырой нефти из России: как свидетельствуют данные о перемещении танкеров, в Италию за семь дней с 30 июля по 5 августа прибыл рекордный объём российского чёрного золота за последние семь недель, а в Турцию — за последние шесть, передаёт Bloomberg. Как отмечается в материале агентства, наращивание поставок перед введением эмбарго на российскую нефть показывает, что покончить с зависимостью от российских ресурсов Европе будет непросто.



AP

До вступления в силу введённого ЕС эмбарго на российскую сырую нефть остаётся четыре месяца — и южноевропейские нефтяные импортёры на таком фоне снова начали «по-тихому» закупать чёрное золото из России, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о перемещении нефтяных танкеров.

По информации агентства, объём поставок российской нефти из экспортных терминалов в Балтийском и Чёрном морях в итальянские и турецкие порты за семь дней с 30 июля по 5 августа достиг рекордного значения за несколько недель: в частности, итальянские НПЗ получили за эту неделю максимальное количество поставок из РФ за последние семь недель, а турецкие — за шесть.

Кроме того, по данным Bloomberg, впервые с апреля нефть Urals получила Испания — её в порт Бильбао доставила казахстанская «КазТрансОйл». Поставили Urals на минувшей неделе и в Грецию, которая приняла нефть этой марки впервые с февраля, говорится в материале агентства.

Наращивание экспорта российской нефти в целый ряд европейских стран перед вступлением в силу санкций против Москвы чётко показывает, что региону будет очень непросто избавиться от своей «зависимости» от импорта энергоносителей из РФ — а тот факт, что в некоторых случаях нефть российской марки, отгруженная в российском же порту, всё равно идентифицировалась как нероссийская, говорит о том, что, когда ограничительные меры всё же начнут действовать, обеспечивать их соблюдение также будет крайне сложно, констатирует корреспондент Bloomberg.

Объёмы морских поставок российской нефти в целом стабилизировались в районе 500 тыс. баррелей в сутки — чуть ниже пиковых значений, достигнутых сразу после начала спецоперации на Украине в конце февраля, но при этом не намного меньше показателей, фиксировавшихся до СВО, пишет агентство. За семь дней с 30 июля по 5 августа общий объём поставок составил 3,46 миллионов баррелей, несколько снизившись по сравнению с показателями предыдущей недели (3,51 млн); вместе с тем средний объём поставок за четыре последние недели — показатель, который несколько сглаживает волатильность, наблюдающуюся в статистике по неделям, — достиг самого высокого уровня за месяц, поднявшись до 3,25 миллионов баррелей, отмечает корреспондент Bloomberg.

Судя по нынешним пунктам назначения танкеров, средний объём поставок российской сырой нефти в Азию до 5 августа остался в районе 1,75 миллионов баррелей в сутки, сократившись с 2,1 миллионов баррелей, стабильно фиксировавшихся в апреле и мае, передаёт агентство. При этом, по информации Bloomberg, поставки РФ европейским клиентам — включая Северную Европу, Средиземноморье и Черноморский регион — выросли до самых высоких показателей за последние пять недель, составив около 1,38 миллионов баррелей в сутки. Это, впрочем, всё равно значительно меньше, чем было до спецоперации (1,85 млн), подчёркивает корреспондент агентства.

Тем не менее нефтяные доходы Кремля продолжают расти: их средний объём за последние четыре недели достиг рекордного уровня за 11 недель, пишет Bloomberg.