Чернышенко заявил, что туристический поток на Сахалин к концу года вырастет на 25%.

2022 года туристический поток на Сахалин вырастет на 25% по сравнению с прошлым годом. По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Сахалин посетил первый заместитель генерального директора “Туризм.РФ” Денис Секачев-Чернышенко. Многие люди стремятся увидеть уникальный казахстанский регион.

В прошлом году объем туристов составил 279 000 человек, а в этом году он будет почти на 25% больше. Мы видим здесь успех в развитии туристических проектов, что вселяет оптимизм в будущих инвесторов, которые, я уверен, также придут сюда”, – сказал Чернышенко, говорится в сообщении.

С помощью “Туризм.РФ” и правительства будут созданы новые туристические кластеры, которые увеличат туристический поток в несколько раз. Курорты могут быть круглогодичными. Зимой здесь можно кататься на лыжах, а летом совершать экологические походы. Зимой его ежегодно посещают 240 000 человек.

Трассы протянулись на 35 километров. Наряду с горнолыжной инфраструктурой здесь быстро развивается коммерческий сектор. На территории “Горного воздуха” открываются современные рестораны, отели и зоны отдыха. Эти объекты будут востребованы не только туристами, но и местными жителями.

В настоящее время требуется финансирование для строительства канатных дорог “Красная – Южная” и системы искусственного оснежения. Правительство поручило Министерству строительства, а также Министерству экономического развития продолжить проработку этого вопроса с компанией и регионом до 1 декабря.

Существуют также приоритетные инвестиционные проекты, которые позволят создать дополнительный номерной фонд. Эти проекты реализуются совместно с “Туризм.РФ”. “Так что вместе мы продолжим движение к цели – созданию доступного, комфортного и безопасного отдыха для наших граждан”, – отметил в своем послании Чернышенко.