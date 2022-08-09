 

В 20-ю годовщину начала советско-японской войны ультраправые активисты проводят демонстрацию у здания посольства России в Токио

09.08.2022, 20:00, Разное
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По случаю 77-й годовщины вступления СССР в войну против Японии ультраправые активисты провели акцию протеста у здания посольства РФ в Токио.
На автомобилях они проехали по улице возле диппредставительства, выкрикивая антироссийские лозунги. Они также призывали вернуть “северную территорию”, так японцы называют южные Курильские острова. Войска Забайкальского 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при поддержке Тихоокеанского флота, Амурской флотилии и монгольских частей разгромили Квантунскую армию и освободили Маньчжурию и Северо-Восточный Китай, а также Северо-Восточный Китай и Северную Корею.

Япония была захвачена Забайкальским, 1-м и 2-м Дальневосточными фронтами 2 сентября 1945 года. Это ознаменовало окончание Второй мировой войны.


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