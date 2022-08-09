 

Компания FPK обслуживает более 319 миллионов пассажиров, которые в августе отправляются с ними на юг России

09.08.2022, 20:00, Разное
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Федеральная пассажирская компания, входящая в состав ОАО “РЖД”, в августе 2022 года предоставит более 3,19 млн мест пассажирам, путешествующим в южном направлении.
Это на 12% больше, чем в 2021 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства транспорта РФ. В сообщении говорится, что “в августе 2022 года в направлении Адлер и Анапа, Новороссийск, Кисловодск АО “ФПК” предлагает пассажирам более 3,19 млн мест, что на 12,1% больше, чем год назад”.


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