Мнение: Темза пересохла, поворот рек в Австралии и уход чая Липтон из России

1. В Великобритании беда: адская жара впервые за всю историю наблюдений иссушила исток Темзы, главной английской реки. Если так пойдёт дальше, англичане рискуют остаться без своих знаменитых зелёных лужаек, без гольфа и без футбола, без свежих овощей и фруктов. И всё из-за дефицита воды (ссылка):



Уточняется, что исток сместился на восемь километров ниже от прежнего места начала реки. «После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению», — рассказал руководитель по вопросам политики и науки экологической организации Rivers Trust доктор Роб Коллинз.

Специалист также предупредил, что на фоне изменяющегося климата подобные перепады будут продолжаться, а их частота и продолжительность — увеличиваться. Коллинз призвал соотечественников более рационально использовать воду. В частности, он отметил необходимость внедрения приборов учета по всей стране и снижения утечек в сетях водоснабжения.

Ранее фермеры в Великобритании потеряли часть урожая на фоне экстремальной жары. В результате страна оказалась на грани риска остаться без фруктов и овощей, если погодные условия продолжат ухудшаться. В компании Nature’s Choice отметили, что потеряли плантации гороха, бобов, шпината и салата.

2. Оказывается, грандиозный план разворота рек был не только в СССР, но и в Австралии. И там его тоже не дали реализовать местные зелёные. Но поскольку воды во внутренних регионах Австралии крайне мало, а из-за перемены климата становится ещё меньше, в последнее время там снова активизировались разговоры о повороте рек и обводнении пустынь (ссылка):



3. Известные британские марки чая Lipton и Brooke Bond до конца года уйдёт из России, а петербургскую фабрику, где фасовали эти чаи, закроют (https://www.rbc.ru/business/01/08/2022/62e7d7229a7947d8ec86f2eeссылка).

С одной стороны, неприятно, особенно для тех, кто там работал. С другой стороны, для российского чайного рынка это ни в коей мере не проблема: освободившееся место немедленно займут другие компании.

Да и по пакетированному чаю этих марок скучать будут немногие, его качество было не слишком высоким. Полагаю, в итоге чайная культура в России несколько повысится.