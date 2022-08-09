Володин: 77,6% иностранных компаний остались в России

“Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли”, – констатировал политик.

Володин отметил, что санкционная политика привела к инфляции и дефициту энергоносителей.

По его словам, те иностранные компании, которые покидают российский рынок, делают это неохотно. Уход из РФ несет для них издержки, компании теряют возможности вернуться, добавил спикер.

Ранее британский журнал The Economist отметил устойчивость российской экономики к западным санкциям. Прогнозы некоторых экспертов о глубине падения ВВП России не оправдались, констатировало издание.