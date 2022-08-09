Личное: “Сестра-мать”

Вот интересное письмо, как баг одного цепляется за баг другого и даже любовь не выдерживает такого столкновения.

Причем баги – векторная пара.

Недавно у каких-то плагиаторов, ссылки на которых вы мне часто кидаете, видела утверждение, что Штурман и Попрошайка – лучшая пара и, когда у супругов или друзей перекрест векторных багов, получается идиллия.

Давайте посмотрим на эту идиллию.

primula_juliae

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо вам за вашу многолетнюю работу! Мне очень нужен совет, как лучше взаимодействовать с сестрой.

Сестра – сводная, сестра – на 20 лет старше, и, так получилось, что она меня практически и вырастила, родителям было не до того. В общем, это сестра-тётя, сестра-мать.

Я её люблю больше всех в своей семье, и простое слово “благодарна” даже не описывает, наверное, все мои чувства по отношению к ней – это она работала, чтобы у меня были учителя, это благодаря ей я нормально живу в другом городе (большем, чем наш родной), это она вытренировала во мне определенные полезные черты характера.

(То есть СЗ сестры большая и СЗ отрефексированная. Многим кажется, что в этом случае бага не будет или он будет намного меньше, однако баг зависит не от чужой СЗ, а от того, как сформированы ваши границы)

Проблема наступает 3-4 раза в год, когда она ко мне приезжает. У неё есть в моём городе дела по работе + у нас здесь больше возможностей для покупок и досуга + она любит путешествовать, но не путешествует одна, и часто она приезжает, чтобы мы с ней куда-то ненадолго поехали.

И проблема вот в чём: она очень негативистски настроенный человек. Тревожный, раздражительный, требовательный, пытающийся прогнуть под свои ожидания всё и всех. И мир отвечает ей тем же – я никогда такого не видела, честно, да и вообще – я человек технической специальности, ни разу не эзотерик.

Но то, что всегда нормально получалось у меня, специалисты приходили, операторы отвечали, покупки доставляли, регистрационные записи не теряли и пр., начинает моментально сбоить, как только за дело берется моя сестра. Отваливаются дверные ручки. Теряются вещи.

(Сейчас разберемся в этих чудесах и странностях)

Пример:

Сестра: ты забронировала отель?

Я: да, бронь есть, прислали подтверждение.

С: Нужно им перезвонить, всё проверить.

Я: Да подтверждения вроде достаточно.

С: Да конечно! (скептически) Ты не знаешь, какие там идиоты!

Я: Катюшечка, ну слушай, ну это нормальный отель, я в нём была уже, там хороший сервис, там нормальные люди…

С: Ничего подобного, вечно всё путают и ничего им потом не докажешь!

(Штурманы всегда представляют, что партнер – пассивно следует их плану и всем доволен, поэтому когда выясняется, что у того свои планы и свое мнение обо всем, Штурман вступает в конфликт. А Попрошайка терпеть не может, когда от нее ждут согласия и смирения, ее бунтарская душа привыкла выбивать все блага жизни с боем, она уверена, что мир хочет ее обобрать. Поэтому как бы Штурман ни старался, Попрошайка будет требовать иного, Штурман будет в обиде, что его не слушаются, а Попрошайка будет в ярости, что ее пытаются заставить молчать)

При этом сестра никогда не была в этом отеле. Она уверена, что “вечно всё путают” просто так, потому что “так всегда”.

Я: Да, давай, я позвоню. (звоню, сестра находится рядом, слушает наш разговор, подсказывает мне, что спросить, любезные люди мне всё подтверждают.)

С: Ну, главное, чтобы они теперь не потеряли бронь.

Я: Да ну нет, не должны.

С: Ты же понимаешь, тебе сейчас отвечал один человек, а мы приедем ночью, там будет уже другой!

И вот тут могут быть варианты. Пока у меня есть силы, я просто её успокаиваю, как-то перевожу разговор на другую тему, смешу, но через неделю таких разговоров 24 на 7 я слабею, и могу ответить чуть резче, типа “Хорошо, что ты от меня хочешь?”

И тогда она ответит “Ничего я от тебя не хочу, я понимаю, что я старая, что я уже ничего не могу сама, и мне просто нужно сесть в своей дыре и ждать смерти!”

(Сестры живут далеко друг от друга, поэтому конфликты смягчены, живи они рядом, давно уже передрались бы, а конфликт оброс бы как снежный ком. По факту мы видим, что автор вместо того, чтобы согласиться с сестрой, все время требует ее поменять свое мнение, а сестра видит в этом атаку на свои границы и в ответ атакует автора)

…и это очень больно для меня. И я чувствую себя виноватой, что у меня не хватило сил смягчить ещё одну, сто сорок пятую за последние 4 дня, такую ситуацию.

При этом – отели ведь действительно теряют брони.

И на ресепшенах, в офисах и в госорганизациях как будто самые тупые люди в мире приходят работать в дни, когда к ним приходит моя сестра. Которые ничего не могут ни решить, ни объяснить, она на них орёт, они начинают саботировать разговор…

А мне – ужасно её жалко.

(Отели теряют бронь скорее всего не чаще, чем всегда, но это акцентируется, потому что выступает аргументом в ожесточенном споре сестры с автором. Автор доказывает, что все идеально, за что она берется, сестра доказывает, что все очень плохо. Автор со своим позитивным взглядом, как у всех Штурманов, “все схвачено”, “все под контролем”, только бесит сестру и ее Попрошайка заходится бранью)

Поймите меня правильно, я не хочу её переделывать, переучивать, мне когда-то было за неё немного стыдно перед персоналом разных мест, сейчас уже давно нет, – но у меня к ней чувство, такое же как к моему сыну: ей плохо, и, значит, плохо и мне.

Обижают моего родного человека!!! Я должна что-то сделать, как-то его спасти, защитить! Предусмотреть, предотвратить… А я – ничего не могу.

(Автору надо делать упражнение Цветок и повторять мантру “Я мал”, чтобы научиться не разводить чужую боль руками. Как-то надо смириться со своей небольшой территорией влияния и и не воображать себя демиургом)

Я вожу её в самые лучшие и проверенные места, но все они “ломаются” при её приезде.

Съезжают с улиц, в которых всегда были, магазины, если я обещаю своей сестре, что мы туда пойдём.

Один раз я сделала ей сюрприз, апгрейд номера в отеле до супер-уровня, так она там сразу упала.

(И это типичная картина, когда Штурман доказывает Попрошайке, что он бох, а Попрошайка демонстрирует Штурману, что тот лох. Я в других письмах это тоже покажу)

Я не могу ей сказать “Посиди, пожалуйста, в кафешке у входа, я сейчас всё решу” – она отвечает “Да что ты решишь!!” и продолжает кричать на людей. Разумеется, в её картине мира она не “кричит”, а “просто говорит” и “объясняет”. Специалисты говорят “Сейчас я позову старшего” и надолго уходят, “старшему” нужно объяснять ситуацию заново, что повышает градус раздражения…

(Здесь еще такой момент, что автор – почти дочка сестры, а смотрит на нее сверху и хочет учить жизни. Поэтому сестра бесится еще больше. Она сама хотела бы научить автора правильному взгляду на мир, своему. А автор – наоборот, сестру хочет образумить)

Ладно, это снова выглядит так, как будто я на неё жалуюсь, но цель моего письма другая: я очень близко к сердцу воспринимаю её страдания, из-за этого сколько-то дней нашего общения я эффективна, а потом какая-нибудь соломинка переламывает горб верблюду, и я начинаю рыдать, и это, конечно, снова делает ей плохо…

Как бы мне научиться так к этому всему относиться, – с большим юмором, что ли? – чтобы не расстраиваться так сильно самой? И продолжать максимально сглаживать взаимодействие моей сестры с миром?

(Чтобы относиться с юмором, надо снять корону и увидеть свои скромные границы. Когда вы не думаете, что отвечаете за все, вы можете смотреть легко и смеяться. Когда вы считаете, что все должны контролировать, вы только краснеете от натуги, вам не до юмора)

Общаться с ней и заботиться о ней я не перестану.

Финансовых проблем у нас обеих нет, на уровне среднем, и, тем не менее, мы независимы вообще и друг от друга.

У меня есть муж и сын, проблем с ними нет. Есть хорошая работа. Мой муж помогает мне с сестрой, всегда готов встретить, приехать, поговорить, позвонить, сестра его любит.

Но я дозирую вовлечение мужа в решение проблем сестры. Его же мне тоже жалко)

(Она и с мужем Штурман)

У сестры тоже есть муж, с которым есть проблемы, и плохая работа с плохими коллегами, улучшить ситуацию нельзя, уволиться нельзя, но от этого (это всё в другом городе) я уже могу абстрагироваться. Наверное, потому, что это совсем не “моя зона ответственности”, что ли.

Речь только о нашем совместном времяпрепровождении-решении проблем на моей/нейтральной территории.

(Автор думает, что мысли и чувства сестры в путешествиях – это ее территория, автора)

Спасибо большое!