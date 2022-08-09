Можно сразу надеть на себя все лучшее: правила создания многослойных образов из трендовых нарядов весны 2022

Многослойность – один из главных трендов текущего года. Обилие одежды теперь не кажется чем-то странным и безвкусным. Напротив, многие модницы успели оценить преимущества многослойных образов. И если хотите создавать подобные эффектные луки, то запомните несколько универсальных комбинаций и простых правил.

Рубашка со свитером и верхней одеждой

Это классическая и беспроигрышная комбинация. Надевайте рубашку на пуговицах с воротником, наверх свитер с круглой горловиной и длинное пальто. Для низа подойдут джинсы, если вы хотите создать образ в уличном стиле. Вы можете дополнить лук большим теплым шарфом. Из обуви больше всего подойдут массивные ботинки в мужском стиле.

Пончо

Если говорить о многослойности, то что может быть лучше пончо? Это та вещь, которая позволит создать очень эффектный лук и заменит верхнюю одежду. Комбинируйте брюки карго с футболкой и блейзером или пиджаком. Поверх этих вещей надевайте пончо или накидку. Получится эффектный уличный образ с ковбойскими нотками.

Юбка, блуза и юбка

Многослойность может встречаться не только в стритстайле, но также и в офисном луке. Для работы рассмотрите следующую комбинацию: юбка миди, блуза или рубашка на пуговицах и сверху удлиненный блейзер. Последний, кстати, также используется вместо верхней одежды. В офисе можете снять его и остаться просто в юбке и в блузе или рубашке.

Изюминка данного образа заключается в многоярусной юбке. Именно благодаря этой детали появляется та самая необходимая многослойность и объем.

Эксперименты с принтами

Многослойные образы – то исключение из правил, когда можно в одном луке сочетать вещи разных принтов и при этом не выглядеть безвкусно. Например, вы надеваете однотонную блузу, поверх нее свитер или пуловер с рисунком, а в качестве верхней одежды блейзер в клетку или в полоску. Образ можно дополнить сумкой с ярким геометрическим принтом.

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Или еще один вариант, где совершенно отсутствуют однотонные вещи, – это платье с жакетом и пальто. Каждое изделие имеет геометрический принт, однако разных цветов и разных форм. В одном ансамбле такие рисунки смотрятся очень органично: тем более при использовании базовых, а не кричащих ярких оттенков.

В то же время яркая одежда лучше смотрится в контексте однотонных вещей. В моде так называемый колор блок, то есть сочетание двух или трех ярких цветов в одном ансамбле. Этот тренд можно использоваться для многослойных образов.

Использование аксессуаров

Для создания эффектных многослойных образов обязательно используйте аксессуары. С их ношением можно и нужно экспериментировать.

Например, вы можете надеть поясной ремень не просто поверх платья, а поверх блейзера или пиджака. Обилие цепочек и браслетов – это также вписывается в концепцию многослойных луков. Помните, что визуально вам нужно создать как можно больше объема.

Вот, почему многослойные образы так идут худеньким девушкам – под одеждой легко скрыть излишнюю худобу. А вот при наличии лишнего веса или аппетитных форм рекомендуется воздержаться от подобной концепции, поскольку силуэт утяжеляется.