Немного хуже, чем испачканные наволочки: забитые поры, поврежденные клетки и другие последствия сна с макияжем
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Чтобы понять то, что очень вреден и опасен сон с макияжем, совсем не нужно быть экспертом в области дерматологии. Это очень негативно отражается на состоянии кожных покровов.
Вот некоторые неприятные последствия, которые происходят с нашей кожей, ресницами, когда мы отказываемся от снятия макияжа с лица перед сном.
Забиваются поры
Спать с макияжем – это очень вредно, так как это приводит к тому, что слишком сильно забиваются наши поры. Все это по причине того, что некоторые косметические средства содержат в своем составе силиконы.
Когда наши поры забиваются, то кожа становится неровной и склонной к появлению акне.
Появляются прыщи
Кожа никогда ее перестает работать, точно так же, как и наши внутренние органы. Кожные покровы состоят из белков, воды, липидов и различных минеральных и химических веществ.
Кожа покрыта порами, которые позволяют нам потеть и выделять подкожный жир, который удаляет омертвевшие клетки и все то, что забивает наши поры. Когда мы наносим косметику, то закупориваем поры, что препятствует выделению подкожного жира. Это может привести к расширению пор и появлению прыщей.
Также механическое давление лица на подушку может привести к тому, что макияж будет растираться в наших волосяных фолликулах. Это приведет к закупорке пор и появлению акне.
Повреждаются клетки кожи
Клетки кожи могут повреждаться, если мы ложимся спать с макияжем. Косметика может улавливать загрязнения из окружающей среды и свободные радикалы, которые могут привести к повреждению клеток кожных покровов и ускорению процесса старения.
Кожа становится тусклой
Сияющая, влажная, гладкая и мягкая кожа является мечтой для каждой девушки. Желтоватые, тусклые или слишком сухие кожные покровы заставляют нас выглядеть старше и не слишком привлекательно.
Если не убирать макияж на ночь, то это приводит к закупорке пор. В итоге кожа становится довольно тусклой и безжизненной.
Препятствует восстановлению кожи
Наше тело восстанавливается тогда, когда мы отдыхаем. То же самое касается и наших кожных покровов.
Именно поэтому очень важно снимать макияж на ночь. Это позволяет нашей коже выделять подкожный жир, который увлажняет и защищает от свободных радикалов.
Всего лишь одна ночь с макияжем может нарушить хрупкий баланс кожных покровов и препятствовать нормальному восстановлению.
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Ускоряется процесс старения
Еще один вредный побочный эффект сна с макияжем – преждевременное старение. Сон с косметикой приводит к закупорке пор, провоцируя появление прыщей, пересушиванию кожи.
Кроме того, могут возникать покраснения и быть снижение чувствительности эпидермиса. В итоге ускоряется процесс старения, приводящий к преждевременным морщинам.
Кожа становится сильно сухой
Если оставить макияж на ночь, даже если утром его смыть, это может вызвать шелушение и сухость кожных покровов.
В итоге кожа утрачивает эластичность, что делает морщины и загрязнения более заметными. Они становятся очень глубокими и похожи больше на шрамы.
Неровный тон кожи
Отказ от надлежащего ухода за кожными покровами может привести к тому, что тон кожи станет неровным. Это провоцирует довольно сильную пигментацию.
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Глаза раздражаются
Опухшие и раздраженные глаза могут быть результатом сна с макияжем. Косметические средства, такие как подводка, тени и тушь нужно смывать каждую ночь перед сном.
Если этого не сделать, то область вокруг глаз будет краснеть и отекать.
Ресницы защищают наши органы зрения от пыли и других веществ, загрязняющих окружающую среду. Именно поэтому, если мы не смываем косметику, то мусор, смешанный с макияжем, запускает иммунный ответ, чтобы бороться с инфекцией. В итоге глаза будут красными, опухшими и раздраженными.
Ресницы могут сломаться
Еще один негативный результат сна с косметикой заключается в том, что тушь или подводка для глаз может проникать в структуру ресниц. Это вызывает их ломкость.
Может быть ячмень на глазах
Если ложиться спать с тушью на ресницах, то это может привести к закупорке фолликул. Это провоцирует появление ячменя.
Экзема век
Если неправильно удалять макияж, оставлять подводку, тени и тушь, то это может привести к появлению раздражающего дерматита. По сути, это экзема век. Это может привести к шелушению высыпанию, зуду, а иногда и ощущению жжения в этой области.
Можно поцарапать роговицу
Сон с макияжем может нанести очень большой вред глазам. Снятие макияжа с глаз, особенно туши, очень важно перед сном как для общей гигиены, так и для здоровья глаз.
Под тяжестью туши могут ломаться ресницы. Если волоски будут попадать в глаза, то они могут поцарапать роговицу.
Потрескавшиеся губы
Потрескавшиеся губы могут доставлять большой дискомфорт. Если ложиться спать с помадой, то это приводит к пересушиванию кожи и ее обветриванию.
Не нарушать рутину
Процедуры и режимы имеют очень важное значение доя здоровья кожных покровов. Нужно отказаться от привычки засыпать с макияжем.
Лицо нужно умывать дважды в день, чтобы удалить лишний жир, омертвевшие клетки кожи.
Также на ночь стоит наносить средства с ретиноидами, способствующими борьбе с морщинами. Кроме того, такие средства помогают выровнять оттенок кожи, бороться с прыщами и забитыми порами.
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