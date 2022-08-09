Немного хуже, чем испачканные наволочки: забитые поры, поврежденные клетки и другие последствия сна с макияжем

Чтобы понять то, что очень вреден и опасен сон с макияжем, совсем не нужно быть экспертом в области дерматологии. Это очень негативно отражается на состоянии кожных покровов.

Вот некоторые неприятные последствия, которые происходят с нашей кожей, ресницами, когда мы отказываемся от снятия макияжа с лица перед сном.

Забиваются поры

Спать с макияжем – это очень вредно, так как это приводит к тому, что слишком сильно забиваются наши поры. Все это по причине того, что некоторые косметические средства содержат в своем составе силиконы.

Когда наши поры забиваются, то кожа становится неровной и склонной к появлению акне.

Появляются прыщи

Кожа никогда ее перестает работать, точно так же, как и наши внутренние органы. Кожные покровы состоят из белков, воды, липидов и различных минеральных и химических веществ.

Кожа покрыта порами, которые позволяют нам потеть и выделять подкожный жир, который удаляет омертвевшие клетки и все то, что забивает наши поры. Когда мы наносим косметику, то закупориваем поры, что препятствует выделению подкожного жира. Это может привести к расширению пор и появлению прыщей.

Также механическое давление лица на подушку может привести к тому, что макияж будет растираться в наших волосяных фолликулах. Это приведет к закупорке пор и появлению акне.

Повреждаются клетки кожи

Клетки кожи могут повреждаться, если мы ложимся спать с макияжем. Косметика может улавливать загрязнения из окружающей среды и свободные радикалы, которые могут привести к повреждению клеток кожных покровов и ускорению процесса старения.

Кожа становится тусклой

Сияющая, влажная, гладкая и мягкая кожа является мечтой для каждой девушки. Желтоватые, тусклые или слишком сухие кожные покровы заставляют нас выглядеть старше и не слишком привлекательно.

Если не убирать макияж на ночь, то это приводит к закупорке пор. В итоге кожа становится довольно тусклой и безжизненной.

Препятствует восстановлению кожи

Наше тело восстанавливается тогда, когда мы отдыхаем. То же самое касается и наших кожных покровов.

Именно поэтому очень важно снимать макияж на ночь. Это позволяет нашей коже выделять подкожный жир, который увлажняет и защищает от свободных радикалов.

Всего лишь одна ночь с макияжем может нарушить хрупкий баланс кожных покровов и препятствовать нормальному восстановлению.

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Ускоряется процесс старения

Еще один вредный побочный эффект сна с макияжем – преждевременное старение. Сон с косметикой приводит к закупорке пор, провоцируя появление прыщей, пересушиванию кожи.

Кроме того, могут возникать покраснения и быть снижение чувствительности эпидермиса. В итоге ускоряется процесс старения, приводящий к преждевременным морщинам.

Кожа становится сильно сухой

Если оставить макияж на ночь, даже если утром его смыть, это может вызвать шелушение и сухость кожных покровов.

В итоге кожа утрачивает эластичность, что делает морщины и загрязнения более заметными. Они становятся очень глубокими и похожи больше на шрамы.

Неровный тон кожи

Отказ от надлежащего ухода за кожными покровами может привести к тому, что тон кожи станет неровным. Это провоцирует довольно сильную пигментацию.

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Глаза раздражаются

Опухшие и раздраженные глаза могут быть результатом сна с макияжем. Косметические средства, такие как подводка, тени и тушь нужно смывать каждую ночь перед сном.

Если этого не сделать, то область вокруг глаз будет краснеть и отекать.

Ресницы защищают наши органы зрения от пыли и других веществ, загрязняющих окружающую среду. Именно поэтому, если мы не смываем косметику, то мусор, смешанный с макияжем, запускает иммунный ответ, чтобы бороться с инфекцией. В итоге глаза будут красными, опухшими и раздраженными.

Ресницы могут сломаться

Еще один негативный результат сна с косметикой заключается в том, что тушь или подводка для глаз может проникать в структуру ресниц. Это вызывает их ломкость.

Может быть ячмень на глазах

Если ложиться спать с тушью на ресницах, то это может привести к закупорке фолликул. Это провоцирует появление ячменя.

Экзема век

Если неправильно удалять макияж, оставлять подводку, тени и тушь, то это может привести к появлению раздражающего дерматита. По сути, это экзема век. Это может привести к шелушению высыпанию, зуду, а иногда и ощущению жжения в этой области.

Можно поцарапать роговицу

Сон с макияжем может нанести очень большой вред глазам. Снятие макияжа с глаз, особенно туши, очень важно перед сном как для общей гигиены, так и для здоровья глаз.

Под тяжестью туши могут ломаться ресницы. Если волоски будут попадать в глаза, то они могут поцарапать роговицу.

Потрескавшиеся губы

Потрескавшиеся губы могут доставлять большой дискомфорт. Если ложиться спать с помадой, то это приводит к пересушиванию кожи и ее обветриванию.

Не нарушать рутину

Процедуры и режимы имеют очень важное значение доя здоровья кожных покровов. Нужно отказаться от привычки засыпать с макияжем.

Лицо нужно умывать дважды в день, чтобы удалить лишний жир, омертвевшие клетки кожи.

Также на ночь стоит наносить средства с ретиноидами, способствующими борьбе с морщинами. Кроме того, такие средства помогают выровнять оттенок кожи, бороться с прыщами и забитыми порами.