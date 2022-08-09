Из-за эмбарго на поставку комбучи в российских кафе появился чайный гриб

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09.08.2022, 19:33, Разное
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Отечественные рестораторы пытаются пережить шестой пакет санкций Евросоюза, запретивший поставки в страну множество видов продукции, в том числе полюбившуюся россиянам комбучу.

В качестве суррогатной замены популярному у столичной молодёжи напитку в кафе начали продавать настойку чайного гриба.

В среднем трёхлитровая банка напитка стоит всего 45 рублей, в то время как 300 мл комбучи в среднем обходятся в 300-500 рублей. Как утверждают эксперты, органолептические показатели отечественного напитка ничуть не уступают зарубежному аналогу. Также под санкции попали поставки маршмеллоу, в результате чего многие кофейни начали добавлять в какао обыкновенный зефир.

Из-за санкций меню пересматривают не только модные кафе, но и итальянские рестораны. Так, в начале августа из меню московских заведений общепита исчезли паста болоньезе, равиоли, гаспачо и кукис. Вместо них предлагают макароны с мясным фаршем, пельмени, холодный томатный суп и домашнее печенье.

– Нам с большим трудом удаётся импортозаместить санкционные продукты. Хотя отечественные товары и имеют более низкую стоимость, а по вкусу и на вид совершенно неотличимы от импортных аналогов, люди берут их крайне неохотно, – жалуется московский ресторатор Аркадий Новиков. – Никто не хочет платить полторы тысячи за ужин из макарон с фаршем, пельменей и чайного гриба: говорят, это блюда из советской столовки, и всё это стоит в лучшем случае рублей сто. Мы надеемся, что со временем российский потребитель всё-таки сможет переключиться на отечественные блюда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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