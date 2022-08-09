СМИ: В Британии собрались зимой отключать свет в жилых домах
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Власти Великобритании готовятся к зимнему сценарию, предусматривающему «организованное отключение» электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, сообщило Bloomberg.
Согласно прогнозу правительственных аналитиков, подобная ситуация «наихудшего сценария» может возникнуть при сочетании холодной погоды с дефицитом газа. В этих условиях Британия, как ожидается, даже в случае запуска аварийных угольных ТЭЦ, столкнется с нехваткой электрических мощностей, передает РИА «Новости».
В Британии говорят о четырех днях в январе как наиболее вероятном временном отрезке, когда, возможно, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам по экономии газа и электроэнергии, сообщили источники.
Ранее глава МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму. Она заявила, что для преодоления кризиса будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.
В Британии граждан решили призвать понизить температуру в домах.
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