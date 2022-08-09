Эксперт: У нового руководителя Кировской области есть детальная стратегия развития региона

«Когда Соколова только назначили врио, он пообещал изучить Кировскую область «назубок» и теперь видно, что он детально знает местную проблематику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент Владимир Путин провел беседу с врио кировского губернатора Александром Соколовым.

За несколько месяцев, что он возглавляет регион, Александр Соколов смог подготовить детальный и понятный план действий. Он предложил вниманию президента свои проекты, в первую очередь – по газификации региона», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Евгений Минченко.

«Газификация – это ключевой момент, это проблема для очень многих регионов. И сейчас, учитывая внешнюю конъюнктуру, хорошее время, чтобы обратиться к нашему внутреннему потребителю. Соколов – один из тех руководителей, которые почувствовали новые возможности в этой сфере. Инициативу по газификации, с которой он сегодня вышел на президента, он заранее детально проработал с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация», – рассказал Минченко.

«Помимо газификации, у Соколова есть и другие понятные приоритеты. Они связаны с лесопромышленным комплексом, решением социальных проблем, в том числе переселением граждан из аварийного жилья. В Кировской области, особенно в ее столице, есть запрос на проекты по формированию комфортной городской среды и развитие транспортной инфраструктуры. Киров отставал по этой проблематике. И теперь это одна из «фишек» нового руководителя – работа с комфортной городской средой. Именно такие проекты он и предлагает», – добавил Минченко.

Что касается улучшения общих экономических показателей области, то у Соколова есть понятная стратегия и здесь – строительство федеральных дорог, другие стройки, подытожил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым, который был назначен в регион в мае этого года. Президент обратил внимание Соколова на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах региона и призвал собеседника не замалчивать такие проблемы. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего», – указал глава государства, уточнив, что таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля. «По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь», – пообещал президент и пожелал Соколову успехов.

Упомянутые президентом проблемы возникают в результате закрытия градообразующих предприятий, когда у жителей моногородов исчезают перспективы на рынке труда или начинаются задержки по зарплате, напоминает Минченко. «Люди начинают злоупотреблять алкоголем от безысходности. Но мы видим, что сейчас ведется большая практическая работа по разрешению таких проблем в Кировской области, например, на фанерных комбинатах. Ситуация там была достаточно острая, но теперь ее удалось уладить. Скажем, была угроза сокращения занятости на градообразующем предприятии «Молот-Оружие» (город Вятские Поляны), но руководству области путем переговоров удалось решить и эту проблему», – отметил Минченко.

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