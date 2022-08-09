Мнение: Ты взвешен на весах и найден очень лёгким

Постепенно снова в информационный оборот возвращается старый добрый ковид. Пока робко и сугубо справочно даются какие-то числа заболевших/выявленных/госпитализированных, губернаторы начинают возвращать «масочные режимы», пока в очень ограниченных пределах и масштабах, но сам по себе тренд вынуждает держать его, что называется, в уме.

И это не только в России, это везде. Есть немалая вероятность, что рано или поздно, но ушедшая, казалось бы, история снова выстрелит. А почему бы и нет?

В чем, собственно говоря, проблема?

Проблема всё в том же: в глобальном кризисе. Перед нами старый добрый кризис капитализма, имеющий всё ту же самую форму банального кризиса долгов. Ничего нового и необычного: цикл завершен, рентабельность мировой экономики ниже ставки банковского процента, а потому и кризис, и именно долговой кризис. Ничего другого капитализм не производит.

Соответственно, чтобы погасить (или обнулить) долги, требуется решить две задачи: развязать войну и найти того, кто в этой войне будет побежден и заплатит за всё и за всех. В этой войне этот «кто-то» найден. «Мене, мене, текел, упарсин». Всё уже в истории было и всё повторяется.

Проигравшим назначен средний класс, который, на минуточку, владеет собственностью и деньгами (так называемые «миноритарные деньги»), вполне сопоставимыми с собственностью всех крупнейших собственников на планете. И если средний класс ограбить, то миноритарными деньгами можно вполне закрыть долговые проблемы крупнейших собственников, а что останется на сдачу — то обнулить или просто поделить. Если кто заметил, то события последних лет как раз и развиваются в этом ключе: перманентные кризисы бьют в первую очередь по среднему классу, буквально вымывая его сбережения и лишая его собственности. И процесс далеко не завершен, ну так и проблема-то не пустячная.

Тем не менее, у будущей победы над средним классом, который будет ограблен (в чем сомнений нет) и опущен вниз по социальной лестнице, есть свои специфические особенности. Главная из которых заключается в том, что послевоенное будущее будет очень сильно отличаться от довоенного. Хотя бы тем, что в силу уничтожения среднего класса (он же «золотой миллиард») потребительская экономика также уйдет в небытие. Средний класс был ее источником, и если вы ликвидируете идеального потребителя, то кому вы будете продавать производимый товар?

И это уже не шутки: параллельно с уничтожением «золотого миллиарда» что-то нужно делать с экономикой, которая будет выглядеть совершенно иначе. У нее должен быть принципиально иной источник развития, над ней должна будет стоять абсолютно иная управляющая надстройка. Нужно будет полностью пересматривать и переформатировать социальную сферу, в общем — появляются следствия, которые можно решать стихийно по мере возникновения проблем, а можно — упреждая их и готовя заранее структуры будущего мирового порядка.

Кстати, можно с полной определенность сказать, что нынешние структуры, которые самозабвенно разрушают «старый» мировой порядок, пойдут вслед за средним классом — после победы надобность в них отпадет. И, естественно, никто не заплатит всем этим Голиковым, Мурашко, Гинцбургам, Путиным — как российским, так и любым другим. Их точно так же спустят в отхожее место. Оказанная услуга ничего не стоит. И опять же — ничего необычного. Революционеров после победы революции всегда ставят к стенке, так как ничего другого они все равно не умеют — только разрушать.

Однако до этого еще достаточно далеко. Пока на повестке стоит следующая фаза разрушения старого порядка, и судя по всему, решено не слишком усердствовать, а вырабатывать ресурс медицинского террора до самого конца. Правда, здесь есть одна небольшая неясность: сейчас по плану война, и она довольно бодро движется в сторону всё большей эскалации. Возникают риски применения на Украине ядерных средств поражения (причем неважно — будет ли это катастрофа на ядерных объектах или прямое и бесхитростное применение «обычного» ядерного оружия). Это еще не предопределено, но риски растут. Параллельно в события втягивается, причем довольно успешно, Китай, который буквально «разводят» на применение военной силы против Тайваня. Причем почти в таком же формате, как «развели» Кремль — практически на «слабо». Китайцы, понятно, поумнее будут, но о них настолько показательно вытерли ноги с этой шумной поездкой Пелоси, что делать вид, что ничего не произошло, для председателя Си категорически невозможно.

В том случае, если военная фаза получит второе дыхание, медицинский террор может быть отодвинут на некоторое время. И дадут отработать до конца военной тематике, после которой, конечно, будет еще и фаза голода — собственно, она перманентно уже наступает: европейские фермеры бунтуют, так как им некуда сбывать продукцию, а нищающий на глазах Третий мир бунтует, так как ему не на что купить еду.

Возникает ситуация, в которой нет какой-то единой глобальной повестки, наблюдаемой еще какой-то год назад, когда весь мир боролся с одним-единственным врагом — неведомым вирусом. Сейчас мировая война распадается на множество локальных очагов, в которых один вид военных действий перетекает в другой и обратно. Война, голод, эпидемия — все перемешивается, теряет стройность и структурность, но в конечном итоге всё работает на ту же самую задачу: полное обнуление «старого» порядка вместе с тотальным уничтожением среднего класса по всему миру.

Трудно сказать, можно ли считать этот процесс управляемым, так как сложно представить себе структуры, способные на управление такими сложными, динамичными и предельно хаотизированными процессами. Но если принять за данность, что управление все-таки есть, но оно носит особый, бесструктурный, характер (а такое управление вполне может существовать, причем с его помощью вполне можно добиваться желаемых результатов), то в определенном смысле общий характер происходящего может поддаваться некоторому осмыслению. По крайней мере в общих чертах.

Сказанное означает довольно интересную вещь. Перестают работать любые прогнозы, которые ориентированы на событийную сторону происходящего. То есть — никто не знает, что именно будет происходить. Над нами летают целые стаи «черных лебедей», и какой из них спустится первым, мы узнаем только «по факту». Но вот тенденции вполне прогнозированию поддаются. И они выглядят достаточно здраво, если принять, что целью нынешней фазы происходящего является ликвидация среднего класса и обслуживающей его экономической потребительской модели.

Логично в таком случае, что под нож идут европейские и американские бюргеры, которых буквально спускают в подвал. Вот прямо сейчас в Германии обсуждается переход к принципиально новой социальной системе (так называемой Bürgergeld вместо действующей системы Hartz IV). Это тот самый «базовый доход», фактически система, позволяющая человеку существовать на пособие от государства, но при жестком исполнении им целого перечня обязанностей. Фактически новое крепостное право, только теперь вместо конкретного феодала человек прикрепляется к самой системе социального обеспечения.

От идей Давосского форума начинается переход к их практическому воплощению. Эта система станет базовой для стран Первого мира, в Третий мир будут спускать её отдельные фрагменты. Остальное человечество, не охваченное подобными системами, будет буквально обречено, так как оно попросту не будет вписано ни в новую распределительную экономику, ни в системы социального обеспечения (пускай даже на уровне этого нового крепостного права). И начнет быстро, во вполне обозримые сроки, уменьшаться количественно. Как там сказал Чубайс — чего их жалеть, они не вписались. Будут новые.

Возможно ли какое-то иное, менее безрадостное, будущее? Наверное, да. Но оно потребует создания в период распада старого зародыша альтернативного проекта, альтернативного наступающему давосскому новому порядку. Его нужно озвучить, под него завести структуры, найти источник развития этого проекта (найти или создать), обеспечить его ресурсом. Ну, и много-много удачи, так как в стохастических процессах (а на переходе любой процесс стохастичен) рациональное и иррациональное существуют параллельно друг другу.

В каком месте зародится новый проект (и зародится ли) — кто его знает. Но главное условие, при котором он может быть сформулирован и воплощен — он должен быть обращен в будущее, а не в прошлое. В прошлом ответа нет. Все эти скрепы и прочая посконная духовность — это прямой путь к тому будущему, которое уже спроектировано и воплощается. Вот в этом как раз ни малейших сомнений нет.

Исходный текст: https://t.me/a_nesmijan_longread/26

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