По данным посольства Италии, случаев аннулирования шенгенских виз у россиян не было

Случаев аннулирования шенгенских виз у россиян при пересечении границы Италии не было.

В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать информацию в социальных сетях о российских гражданах, которым аннулировали шенгенские визы, посольство Италии в Москве заявило во вторник, что ему ничего не известно о таких случаях. В пресс-релизе посольства Италии говорится, что у них нет доказательств, подтверждающих эти утверждения.