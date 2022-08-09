 

По данным посольства Италии, случаев аннулирования шенгенских виз у россиян не было

09.08.2022, 18:35, Разное
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Случаев аннулирования шенгенских виз у россиян при пересечении границы Италии не было.
В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать информацию в социальных сетях о российских гражданах, которым аннулировали шенгенские визы, посольство Италии в Москве заявило во вторник, что ему ничего не известно о таких случаях. В пресс-релизе посольства Италии говорится, что у них нет доказательств, подтверждающих эти утверждения.


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