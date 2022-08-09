По данным посольства Италии, случаев аннулирования шенгенских виз у россиян не было
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Случаев аннулирования шенгенских виз у россиян при пересечении границы Италии не было.
В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать информацию в социальных сетях о российских гражданах, которым аннулировали шенгенские визы, посольство Италии в Москве заявило во вторник, что ему ничего не известно о таких случаях. В пресс-релизе посольства Италии говорится, что у них нет доказательств, подтверждающих эти утверждения.
Смотреть комментарии → Комментариев нет