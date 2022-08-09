Дворкович – Решение Карлсена не участвовать в шахматном чемпионате не уменьшит чемпионский титул

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. Это не повлияет на завоевание титула.

Магнус Карлсен (чемпион РФ по шахматам) в воскресенье был переизбран президентом Всемирной шахматной федерации. Об этом он заявил во вторник в интервью ТАСС. После отставки Карлсена в турнире примут участие россиянин Ян Непомнящий (победитель турнира претендентов) и китаец Дин Лижэнь, занявший второе место.

Очень жаль, что он принял такое решение. Однако я уверен, что интерес к этому матчу будет большой”. Дворкович отметил, что это связано с большой шахматной аудиторией как в Китае и России, так и в других странах, любящих шахматы, например, в Индии. По словам главы ФИДЕ, он общался только с Карлсеном. Собеседник сказал, что они общались с Карлсеном, но очень редко.

Существует большая вероятность того, что он вернется. Собеседник агентства заявил, что он вернется после перерыва. Маловероятно, что такая же ситуация произойдет с Бобом Фишером, американским чемпионом, который отказался встречаться с Анатолием Карповым в матче за звание чемпиона мира. Блиц-турниры и коммерческие турниры. Здесь, на Олимпиаде, он здесь. Дворкович уверен, что Дворкович не откажется от шахмат, как Фишер.