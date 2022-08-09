Рязанские газовики смонтировали газовую сеть в местах проживания более половины претендентов на дополнительную газификацию

Жители подали более 4 тыс. 3000 заявок. Об этом во вторник журналистам рассказали в пресс-службе компании.

Жители области подали более 4.3000 заявок на газификацию, 94% из них были приняты к исполнению. Сеть расширена до границы более 2.3000 участков. Рязань и Касимовск являются лидерами по количеству поданных заявок”, – говорится в сообщении.

Программа позволит к лету построить газовые сети на более чем 2 000 участков. В 2021-2022 годах президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Он поручил правительству ускорить газификацию домов, не подключенных к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без участия населения. Речь идет о предварительной газификации населенных пунктов, имеющих внутригородские или внутрипоселковые газораспределительные системы к 1 января 2020 года.

Расстояние между распределительной сетью и земельными участками потребителей не должно превышать 200 м, а потребление газа не должно превышать 7 кубометров в час. Данный приказ позволит проложить газопровод, соединяющий внутригородскую сеть или внутрипоселковую сеть с участком.