 

Рязанские газовики смонтировали газовую сеть в местах проживания более половины претендентов на дополнительную газификацию

09.08.2022, 18:35, Разное
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Жители подали более 4 тыс. 3000 заявок. Об этом во вторник журналистам рассказали в пресс-службе компании.
Жители области подали более 4.3000 заявок на газификацию, 94% из них были приняты к исполнению. Сеть расширена до границы более 2.3000 участков. Рязань и Касимовск являются лидерами по количеству поданных заявок”, – говорится в сообщении.

Программа позволит к лету построить газовые сети на более чем 2 000 участков. В 2021-2022 годах президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Он поручил правительству ускорить газификацию домов, не подключенных к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без участия населения. Речь идет о предварительной газификации населенных пунктов, имеющих внутригородские или внутрипоселковые газораспределительные системы к 1 января 2020 года.

Расстояние между распределительной сетью и земельными участками потребителей не должно превышать 200 м, а потребление газа не должно превышать 7 кубометров в час. Данный приказ позволит проложить газопровод, соединяющий внутригородскую сеть или внутрипоселковую сеть с участком.


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