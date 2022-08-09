Стрельба и пятеро задержанных: В петербургском Мурино подрались бойцы ММА и рэперы

В Мурино в массовой драке сошлись две группы молодых людей – рэперы и бойцы ММА. По словам местных жителей, в потасовке участвовали порядка 30 человек, однако, как сообщает “Царьград”, задержать пока удалось лишь пятерых.

По словам очевидца случившегося, бойца ММА Артема Тарасова, они с другом оказались на месте происшествия случайно. Причем, несмотря на то что были с самого начала потасовки, так и не поняли, с чего все началось. “Налетели толпой, что-то такое было. Начали в них стрелять. Не мы стреляли”, – цитирует парня телеканал “360”.

Также, по данным Пятого канала, после драки госпитализировали еще одного бойца ММА. Тренер по смешанным единоборствам, мастер спорта Руслан Булгучев, остался после на месте происшествия с рваными ранами.

Обстоятельства случившегося выясняются. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.