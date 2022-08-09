 

В минобороны Франции оправдались за запрет россиянам посещать Венсенский замок

09.08.2022, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запрет на посещение Венсенского замка под Парижем для россиян – это неразборчивое применение правила, принятого после начала спецоперации, заявили в министерстве обороны Франции.

«Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи», – цитирует сообщение французского ведомства РИА «Новости».

Там указали, что глава министерства Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам публичных мест во избежание схожих происшествий в будущем.

Ранее в оборонном ведомстве Франции выражали сожаление о неправомерном отказе туристам из РФ в доступе в Венсенский замок.

Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены РФ и всего, что связано с нашей страной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09.21 / Google создаст новый сервис для путешественников

03.08.21 / НАБУ задержало директора государственного лесхоза в Харьковской области

13.05.21 / Подоляк заявил, что обыски киевских коммунальных предприятий не связаны с политикой

05.06.22 / Премьер Саксонии выступил против эмбарго на российские энергоносители

28.08.20 / Генпрокуратура утвердила обвинение против депутата Госдумы о взятке в 3 млрд рублей

21.01.21 / Эксперты предостерегают от открытия вредоностной ссылки, «ломающей» устройства на Windows 10

07.03.21 / Третья женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

21.04.21 / Global Times – РФ — большой белый медведь, которого Запад не в состоянии переварить

11.08.21 / Ткаченко требует наказания для Red Bull, а также ответственности чиновников и полицейских за дрифт на Софийской площади

11.03.21 / Прошлый год стал самым смертоносным в истории США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика