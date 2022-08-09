В минобороны Франции оправдались за запрет россиянам посещать Венсенский замок

Запрет на посещение Венсенского замка под Парижем для россиян – это неразборчивое применение правила, принятого после начала спецоперации, заявили в министерстве обороны Франции.

«Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи», – цитирует сообщение французского ведомства РИА «Новости».

Там указали, что глава министерства Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам публичных мест во избежание схожих происшествий в будущем.

Ранее в оборонном ведомстве Франции выражали сожаление о неправомерном отказе туристам из РФ в доступе в Венсенский замок.

Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены РФ и всего, что связано с нашей страной.

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