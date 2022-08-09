Финские пограничники заставляют россиян петь песню «Njet Molotoff»

Россияне, желающие попасть в ЕС, сталкиваются всё с большим количеством ограничений.

Уже целую неделю при пересечении границы с Финляндией, граждан России просят исполнить песню «Njet Molotoff», которая была написана в годы Зимней войны 1939-1940 г.г.

50-летняя жительница Петербурга Елена К рассказала, что недавно собралась в Лаппеэнранту за покупками. Российских пограничников прошла без проблем, а вот финны после проверки документов потребовали спеть свою антисоветскую песню.

– Я отказалась – не для того наши предки с ними воевали, освобождали их, чтобы мы сейчас унижались. В итоге меня развернули, а визу аннулировали, – пояснила она.

Как сообщают очевидцы, от россиян требуют спеть не менее двух куплетов песни, сам процесс финские пограничники фиксируют на видео. МИД России уже направил официальный протест Хельсинки, однако глава пограничной охраны Финляндии генерал-лейтенант Паси Костамоваара публично поддержал своих подчинённых.

– Эта частная инициатива моих ребят, но ничего плохого я в этом не вижу. Те русские, которые едут к нам, должны уважать нашу историю и культуру. Мы никого насильно в Суоми не тянем, если кому-то не нравится творчество наших героических предков – пускай остаются у себя дома, – сказал Костамоваара в эфире телеканала «Yle TV1».

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