 

Финские пограничники заставляют россиян петь песню «Njet Molotoff»

09.08.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россияне, желающие попасть в ЕС, сталкиваются всё с большим количеством ограничений.

Уже целую неделю при пересечении границы с Финляндией, граждан России просят исполнить песню «Njet Molotoff», которая была написана в годы Зимней войны 1939-1940 г.г.

50-летняя жительница Петербурга Елена К рассказала, что недавно собралась в Лаппеэнранту за покупками. Российских пограничников прошла без проблем, а вот финны после проверки документов потребовали спеть свою антисоветскую песню.

– Я отказалась – не для того наши предки с ними воевали, освобождали их, чтобы мы сейчас унижались. В итоге меня развернули, а визу аннулировали, – пояснила она.

Как сообщают очевидцы, от россиян требуют спеть не менее двух куплетов песни, сам процесс финские пограничники фиксируют на видео. МИД России уже направил официальный протест Хельсинки, однако глава пограничной охраны Финляндии генерал-лейтенант Паси Костамоваара публично поддержал своих подчинённых.

– Эта частная инициатива моих ребят, но ничего плохого я в этом не вижу. Те русские, которые едут к нам, должны уважать нашу историю и культуру. Мы никого насильно в Суоми не тянем, если кому-то не нравится творчество наших героических предков – пускай остаются у себя дома, – сказал Костамоваара в эфире телеканала «Yle TV1».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06.22 / Не превращается в яд: можно ли пользоваться просроченной косметикой

03.03.22 / 8 марта объявлено рабочим днём без сохранения заработной платы

18.06.21 / Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании

09.08.22 / Ученые: После смерти человек осознает, что он умер

28.02.22 / Заявлено о готовности России обсудить условия прекращения спецоперации на Украине

10.08.22 / SZ – предприниматели Восточной Германии потребовали от Шольца снять антироссийские санкции

09.01.21 / «Кудрявцев наш пациент»: главный психиатр Москвы рассказал, что экс-сотрудник ФСБ был признан невменяемым ещё полгода назад

06.04.22 / Мнение: Снижение ЗВР России, гуманность газорубля и мечты США о дефолте России

01.01.22 / Мнение: Встреча Нового Года 50 лет назад

30.01.21 / Мнение: За изгнание из Ливии США огрызаются на Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика