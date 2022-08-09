В Пентагоне признали отправку Украине противорадарных ракет HARM

Вашингтон впервые признал факт отправки в Киев вооружения, поставки которого не были анонсированы, передаёт CNN. В Пентагоне сообщили о том, что «в последних пакетах» военной помощи направили Украине ракеты AGM-88 HARM, которые могут быть использованы против российских радаров.



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В Пентагоне объявили, что Вашингтон направил Киеву противорадиолокационные ракеты, которые могут применяться украинской авиацией против российских радаров. Это, как отмечает CNN, стало первым случаем, когда министерство обороны признало факт отправки Украине вооружения, направление которого не было анонсировано.

В понедельник на пресс-конференции заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что Вашингтон отправил в Киев «некоторое количество» ракет, не уточнив тип ракет или их количество. Представитель американского оборонного ведомства сообщил CNN, что речь идёт о высокоскоростных противорадиолокационных ракетах AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). По словам Каля, они были отправлены «в последних пакетах». Однако, по данным телеканала, в пяти последних пакетах ракеты HARM не упоминаются.

По данным ВВС США, ракеты HARM, произведённые компанией Raytheon, имеют дальность действия около 50 км, что делает их одним из самых дальнобойных видов оружия, которое Вашингтон предоставлял Киеву. Отмечается, что украинские военные могут использовать эти ракеты для поражения российских зенитных систем, таких как С-400, а также для поражения российских контрбатарейных радаров.

«В ближайшей перспективе мы многое делаем для того, чтобы имеющиеся у Украины воздушные силы оставались в воздухе и были более боеспособны», — заявил Каль, добавив, что поставленные ракеты «могут воздействовать на российские радары и другие объекты». Замминистра также указал на то, что США помогают направить на Украину запасные части для самолётов МиГ-29.

Хотя Киев публично не признавал факт получения или использования HARM, в последние дни в средствах массовой информации указывали на то, что на территории Украины были найдены обломки именно этой ракеты американского производства.

Как отмечается на сайте телеканала, Каль объявил о поставленных ракетах на пресс-конференции, посвящённой очередному пакету военной помощи Украине на сумму $1 млрд. Предполагается, что эти средства будут главным образом израсходованы на закупку боеприпасов.



По данным CNN, в общей сложности с начала российской спецоперации объём американской военной помощи составил $9,1 млрд.