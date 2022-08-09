Роспотребнадзор обнаружил в воздухе Екатеринбурга повышенное содержание опасных веществ

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09.08.2022, 17:14, Разное
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Жители пожаловались на смог накануне. Об этом во вторник пояснила пресс-служба регионального ведомства. В связи со смогом в свердловском Роспотребнадзоре Екатеринбурга организована лаборатория по исследованию воздуха.
По показателям “взвешенные частицы PM10” (в среднесуточной концентрации) – говорится в сообщении. Также воздух проверяется специалистами на наличие диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота. В Роспотребнадзоре заявили, что были взяты среднесуточные пробы. Роспотребнадзор заявил, что результаты исследования загрязняющих веществ в их максимально разовых концентрациях соответствуют гигиеническим нормативам. По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области сохранятся неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Однако в регионе объявлены неблагоприятные погодные условия первого уровня опасности.

В понедельник 8 августа жители Екатеринбурга и Челябинска начали жаловаться на запах гари и дым из своих домов. По данным Министерства экологии Челябинской области, причиной задымления стали природные пожары на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. В региональном управлении МЧС заявили, что площадь лесных пожаров в Югре увеличилась с 83 до 84 000 га. По данным регионального управления МЧС, 9 августа площадь лесных пожаров в Югре увеличилась с 83 до 84 тыс. га. ФБУ “Авиалесоохрана” сообщает, что на территории региона было зарегистрировано шесть лесных пожаров. Общий ущерб от пожаров составил 151 га.

“Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем”, – отмечается в сообщении.Рекомендации врачейСогласно рекомендациям врачей, жителям города следует избегать длительного пребывания на открытом воздухе во время смога, особенно ранним утром, отмечают в свердловском управлении Роспотребнадзора. Важно избегать ношения контактных линз и пить много воды. Также нужно убирать в помещениях и промывать глаза. Наталья Есаулова из пульмонологического отделения Новой больницы Екатеринбурга пояснила ТАСС, что после торфяных и лесных пожаров люди могут испытывать головную боль или интоксикационный синдром. Важно защитить себя, надев маску.

Галина Шепоренко – главный метеоролог Уральского гидрометцентра. В ближайшие дни в Свердловске пройдут дожди и сменится направление ветра. По словам Галины Шепоренко, главного синоптика Уральского гидрометцентра, наступит похолодание, которое уменьшит смог в области. По данным Уральского гидрометцентра во вторник днем температура воздуха в Екатеринбурге составляла около плюс 27°C, скорость ветра – от 1 до 5 м/с.
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