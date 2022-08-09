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09.08.2022, 17:14, Разное
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На территории стадиона “Труд” в подмосковном Подольске будет создан центр горохобоязни. Как пишет медиа-служба городской администрации, ожидается, что этот центр начнет работу в новом году. Мы строим первый в РФ центр горохострела. Это уникальный проект Подольска.
Он будет построен на территории футбольного стадиона “Труд”. Его площадь составит 900 квадратных метров. Центр состоит из четырех игровых полей, рассчитанных на 200 человек, а также крытых навесов и пандусов. Они заявили, что уже установили грунт и приступили к установке металлических опор и металлических балок. В следующем году в центре будет отмечаться 100-летие городошного спорта, в рамках которого пройдут всероссийские соревнования по городошному спорту. Это первый в стране подобный объект.

По информации Федерации печорского спорта России, рассматривается возможность открытия в Большом Подольске тренировочного центра для сборной команды России.


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