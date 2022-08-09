 

Авиакомпания “Белавиа” предлагает своим клиентам полеты из Калининграда

09.08.2022, 17:14, Разное
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Авиакомпания “Белавиа” теперь выполняет рейсы в Калининград по вторникам и четвергам. Авиакомпания “Белавиа” с сегодняшнего дня добавила новые рейсы в Калининград. Как и прежде, полеты осуществляются по понедельникам. Средам. Пятницам. Воскресеньям.
Самолет вылетает из Минска в 12:25 и прибывает в Москву в 14:05. Калининградский рейс вылетает в 14:55, а прибывает в 18:35. Стоимость билетов туда и обратно начинается от 158 евро. Белавиа” также добавила в свое расписание ежедневные рейсы из московского Внуково и вечерние рейсы в Санкт-Петербург.


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