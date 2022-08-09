 

Москвичи смогут выиграть более 600 тысяч призов во время выборов мундепов

09.08.2022, 17:05, Разное
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Розыгрыш пройдет среди участников онлайн-голосования. Москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей, а также три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов. Всего – более 600 тысяч призов.

Один балл равен одному рублю. На них можно оплатить покупки в магазинах одежды и обуви, товаров для дома, продуктовых супермаркетах, расплатиться в ресторанах, музеях, театрах. Также можно направить баллы на благотворительность или пополнить карту “Тройка”.

Для участия в розыгрыше необходимо уникальный код. Его пришлют участникам онлайн-голосования до выборов.

Розыгрыши пройдут 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать дистанционно до 20:00 в день накануне розыгрыша. Победителям сообщат о выигрыше по СМС, также они смогут проверить результаты самостоятельно на сайте программы ag-vmeste.ru.

Решить, куда потратить баллы, можно будет с 11 сентября в разделе “Партнеры”. Обменять баллы на промокод необходимо до 14 декабря 2022 года, а распорядиться промокодами – до 15 декабря текущего года.

В 2021 году среди участников дистанционного электронного голосования разыграли 250 тысяч призов. Самые удачливые москвичи стали обладателями квартир и автомобилей. Другие получили сертификаты на покупки номиналом от десяти до ста тысяч рублей.

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут с 9 по 11 сентября. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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