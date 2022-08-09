В Адмиралтейском районе проигнорировали распоряжение Беглова и раздробили контракты на школьное питание

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял несколько решений якобы для улучшения работы рынка соцпитания в условиях западных санкций. Несмотря на это, районные чиновники в своей работе не обращают внимания на распоряжения главы региона и действуют так, как сами считают нужным.

По распоряжению Беглова, новые контракты на обеспечение школ питанием должны заключаться на один год. Это должно способствовать приобретению продуктов по актуальным ценам.

Администрация Адмиралтейского района 5 августа объявила тендер на поставку питания в школы на 33,7 млн рублей на 4 месяца: с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Победитель станет известен 31 августа. Компании придется срочно направить в школьные пищеблоки сотрудников, а при необходимости доставить туда дополнительное оборудование.

В конце 2022 года в Адмиралтейском районе придется проводить еще один конкурс на поставку питания в школы.

В других районах Петербурга чиновники также не обращают внимания на распоряжение Беглова и проводят тендеры по своему усмотрению. К примеру, в Василеостровском районе на организацию питания в детсадах были объявлены тендеры на 2 года: с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2024. В Калининском районе конкурсы уже прошли, и контракты на 2 года на данный момент заключены. Возможно, это происходит с молчаливого согласия Беглова, поэтому он никак и не реагирует.

По данным СМИ, участникам рынка выгодно заключать долгосрочные контракты. В некоторых регионах РФ контракты с операторами питания заключаются на 3 — 5 лет, поскольку это стабилизирует сектор. Короткие сроки контрактов могут привести к частой замене обслуживающей компании, поэтому комбинатам становится не выгодно проводить модернизацию пищеблоков.

СМИ предположили, почему чиновники Адмиралтейского района решили раздробить контракты. Дело в том, что в 2020 году тендер там выиграл городской «Комбинат социального питания Красносельского района». Это последний крупный государственный поставщик питания в Северной столице, остальные либо на грани разорения, либо уже обанкротились. Этому могли способствовать хозяева частных комбинатов питания и их покровители.

В 2020 году всех участников рынка соцпитания пытался поставить в равные условия глава УСП Алексей Барабанщиков. Он считал, что это поможет избавиться от картельных сговоров между частными фирмами и районными властями. Чиновники в Петербурге нередко указывают условия в тендерах, подходящие под критерии конкретных компаний. По такой схеме действовал разоблаченный в 2019 году «Колпинский картель».

Барабанщиков считал, что закупки следует проводить без участия районных чиновников через Комитет по госзаказу Петербурга. Для всех районов должна была быть единая документация. Именно благодаря этому принципу организации тендера в 2020 году в Адмиралтейском, Василеостровском и других районах выиграл контракты «КСП Красносельского района».

Частные комбинаты питания не захотели мириться с потерей своих позиций на рынке. В Адмиралтейском районе школы обслуживал комбинат «Артис-Детское питание», а в Василеостровском – «Фирма Флоридан».

Алексей Барабанщиков был арестован и уволен осенью 2021 года. По данным следствия, бюджету Петербурга был нанесен урон из-за победы «КСП Красносельского района» в конкурсе. Поскольку следствие так и не смогло дать каких-либо объяснений по поводу своих подозрений, Барабанщиков был отпущен из-под стражи. УСП возглавила Алена Мироненко. В своей работе она предпочла вернуть прежнюю систему закупок.

Не исключено, что в увольнении Барабанщикова была заинтересована «Фирма Флоридан», в которой работала родственница Александра Захватова — спецпредставителя и друга губернатора Александра Беглова. Владелицей этой компании является семья Натальи Петровой, которая была главой УСП до Барабанщикова.

Рынок соцпитания Петербурга находился под контролем Петровой с 90-х годов прошлого века. Она уволилась в 2019 году во время проверки Контрольно-счетной палаты. В ее работе были найдены нарушения, обнаружены факты растраты. Несмотря на это, Петрову к ответственности за это не привлекли.

Не исключено, что конечная цель дробления контрактов в Адмиралтейском районе — возвращение на рынок соцпитания частных компаний и выдавливание с него государственных.