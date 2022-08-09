Каштановые акценты: трендовые окрашивания 2022 года, которые помогут вам выглядеть моложе

Каштановый цвет подчеркивает красоту волос, добавляя им эффектности и шарма. Однако если вы выберете оригинальный оттенок, вы сможете не только еще больше украсить свою прическу, но и выглядеть гораздо моложе. Не удивляйтесь, окрашивание также имеет огромное значение, оно позволяет локонам переливаться, добавляет женственности и слегка убавляет возраст.

Техника балаяж

Неважно, какие оттенки вы выберете, в любом случае эта техника поможет вашим волосам выглядеть более здоровыми и эластичными. Как известно, здоровье волос намекает на то, что их обладательница является молодой девушкой (с возрастом волосы становятся более тусклыми и безжизненными). Именно поэтому ничего удивительного не будет в том, что переливы в несколько цветов помогут добиться омолаживающего эффекта.

Градиент

Эта техника также наделяет волосы особым шармом. Светлые кончики и темные корни, плавный переход от одного тона к другому подчеркивает красоту и здоровье волос. Прическа выглядит просто восхитительно, и с ней вы также будете себя чувствовать молодой и красивой.

Коричневые блики золотой монеты

Техника позволяет сделать акцент на передней части волос, которые обрамляют лицо. Кроме того, они сконцентрированы на центральной части от середины к кончикам. Это также балаяж, который помогает волосам играть всеми оттенками, а также корректировать форму лица (акцентируется внимание на красивых чертах и удачно маскируются недостатки), что позволит вам выглядеть моложе (например, скрыть морщины или второй подбородок).

Карамельный балаяж

Очень нежное окрашивание, которое позволяет волосам выглядеть просто великолепно. Это очень тонкие отдельные блики, сосредоточенные на верхней части волос, словно само солнышко прикоснулось к вашим локонам.

Пепельный бэбилайтс

Пепельные оттенки отлично смотрятся на светлых русых волосах. Локоны начинают играть своим привлекательным блеском, визуально добавляется объем. Прическа выглядит обворожительно и однозначно молодит представительницу прекрасного пола зрелого возраста.

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Коричневые блики

Волосы при таком окрашивании выглядят очень привлекательно. Вместо седины вы можете наблюдать глубину и яркость цвета с самыми красивыми переливами от каштанового до цвета темного шоколада.

Грибной балаяж

Очень модная техника, которая предусматривает наличие разных грибных оттенков. Поскольку грибы бывают разного цвета, вы можете для себя выбрать именно тот оттенок (или оттенки), который вам больше всего импонирует.

Капучино

Соединение светлых коричневых оттенков с пепельными создает неповторимую палитру оригинальных и привлекательных цветов. Естественный стиль, при котором любая прическа смотрится еще прекраснее, однозначно будет вас молодить.

Избавление от седины

Отличным вариантом для закрашивания седины будет использование любой из техник, которая предполагает обработку отдельных прядей. Попросите своего мастера выделить пряди с обильной сединой и придать им оттенок медной или золотистой монеты. Отличным вариантом будет выбрать тон красного золота. Отсутствие седины и замена ее оригинальными цветами однозначно позволит вам выглядеть намного моложе (ни для кого не секрет, что седина в большинстве случаев старит).

Осветление на тон

Отличное решение, чтобы оживить каштановые волосы, придав им более естественный (словно слегка выгоревший на солнце) вид и яркое сияние. Окрасив локоны на тон светлее, вы не прибегнете к кардинальным переменам, но однозначно будете выглядеть моложе своих лет.