В Крыму заявили об отсутствии пострадавших после взрывов на аэродроме

В результате взрывов в Новофедоровке на Крымском полуострове никто не пострадал, сообщил мэр города Саки Александр Овдиенко.

«Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», – сообщил градоначальник РИА «Новости».

Минобороны сообщало, что на аэродроме в крымских Саках днем во вторник произошла детонация авиационных боеприпасов, никто не пострадал. Авиатехника также не получила повреждений, причины инцидента устанавливаются.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

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