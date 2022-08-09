 

В Крыму заявили об отсутствии пострадавших после взрывов на аэродроме

09.08.2022, 16:45, Новости дня
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В результате взрывов в Новофедоровке на Крымском полуострове никто не пострадал, сообщил мэр города Саки Александр Овдиенко.

«Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», – сообщил градоначальник РИА «Новости».

Минобороны сообщало, что на аэродроме в крымских Саках днем во вторник произошла детонация авиационных боеприпасов, никто не пострадал. Авиатехника также не получила повреждений, причины инцидента устанавливаются.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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