В Крыму заявили об отсутствии пострадавших после взрывов на аэродроме
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В результате взрывов в Новофедоровке на Крымском полуострове никто не пострадал, сообщил мэр города Саки Александр Овдиенко.
«Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», – сообщил градоначальник РИА «Новости».
Минобороны сообщало, что на аэродроме в крымских Саках днем во вторник произошла детонация авиационных боеприпасов, никто не пострадал. Авиатехника также не получила повреждений, причины инцидента устанавливаются.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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