Пушилин рассказал о восстановлении строителями Якутии школы в Кировском в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал ход восстановительных работ в МОУ «Средняя школа №2 города Кировское», которую ремонтируют строители из Якутии: уже на 100% заменена кровля, электропроводка частично оштукатурен фасад.

С момента постройки школы не проводился капитальный ремонт, канализация, отопление, вентиляция пришли в негодность, требуют замены шиферная кровля, дверные проемы и окна, асфальтовое покрытие. На данный момент капитальным ремонтом школы занимаются строители из Якутии.

«Из почти 600 школ Республики на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. Три таких образовательных учреждения посетил в Харцызске, Шахтерске и Кировском. Везде идут работы полным ходом. Регионы-шефы: Нижегородская область, Сахалинская область, Якутия – стараются как для себя», – написал Пушилин в Telegram-канале.

По словам главы ДНР, директора школ не ожидали такого масштаба работа, поскольку при Украине учебные заведения десятилетиями не ремонтировались.

«В Кировском от здания остались только стены – оно действительно получает капитальный ремонт. Пришла Россия – начались кардинальные сдвиги к улучшению жизни людей. Начали с подрастающего поколения», – отметил Пушилин.

Сообщается, что на сегодня уже 100% заменена кровли по всему учреждению, произведена замена электропроводки, произведено частичное оштукатуривание фасада здания, полностью демонтированы радиаторы отопления, стены внутри здания полностью подготовлены для последующего оштукатуривания, произведен демонтаж полового покрытия, начаты работы по ограждению учреждения по периметру.

Запланирована замена внутренних инженерных систем, внутренняя и наружная отделка (в том числе замена дверей, а также частичная замена окон). Также будет благоустроена прилегающая территория.

Также глава ДНР проинспектировал, как проходит восстановление школы №1 в Шахтерске. К началу учебного года все работы будут завершены.

«Школа достаточно востребованная, но школе 100 лет. И капитальный ремонт не проводился ни разу», – отметил Пушилин.

На 8 августа готовность объекта составляет 30 %. В здании ремонтируют кровлю, фасад, столовую, производят замену окон. По большинству работ процент выполнения приближается к 100 %. Стройматериалы предоставила Россия.

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