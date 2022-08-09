 

Посещение Европы это привилегия — премьер Эстонии призвала покончить с туризмом из России

09.08.2022, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что власти европейских стран должны прекратить выдавать въездные визы для российских туристов. Как передаёт DELFI, Каллас заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека», поэтому необходимо «покончить с туризмом из России».


AP

Глава правительства Эстонии Кая Каллас считает, что власти европейских стран должны прекратить выдавать въездные визы для российских туристов. Как пишет DELFI, об этом политик написала на своей странице в социальных сетях.

«Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что, пока страны Шенгена выдают визы, соседи РФ несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России», — призывает Каллас.

Как напоминает портал, схожую точку зрения разделяет премьер-министр Финляндии Санна Марин. 

«Неправильно, что, пока РФ ведёт агрессивную и жестокую войну в Европе, русские могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо», — сказала она в интервью.

При этом, подчеркнула Марин, дискуссия в финском правительстве продолжается, а «наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к ещё более серьёзным мерам. По мнению украинского лидера, западные страны должны отправить россиян на родину: «Заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Всё население не может нести ответственность, не так ли? Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01.21 / На русском…

05.02.22 / Сидите молча

23.04.21 / Турция передаст Украине купленный у России комплекс С-400

02.12.20 / Селена Гомес замечена на нескольких свиданиях с баскетболистом Джимми Батлером

07.07.22 / Мнение: Немцы хотят запустить СП-2, «социальная взрывчатка» и торговый дефицит в Германии

04.10.21 / На блузках, майках и свитерах: морской воротник – изюминка осенней моды

15.08.20 / Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала студенткой факультета журналистики

20.07.22 / Прерывистое голодание может помочь в борьбе с диабетической болезнью почек

10.04.22 / Марка Honor анонсировала смартфоны Honor Play 6T и Play 6T Pro

18.05.22 / Посольство США в Москве может получить новый адрес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика