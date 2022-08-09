Марка MG показала новый флагманский фастбэк MG7

Компания MG опубликовала официальные снимки новой модели под названием MG7.

Автомобиль существенно модернизировали, превратив его во флагманский фастбэк. Официальный дебют транспортного средства состоится 17 августа. Приобрести новую модель станет возможным исключительно на китайском рынке. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный агрегат на 185 л.с. В максимальном исполнении применили 2-литровый мотор на 257 л.с.

Во всех версиях применили автоматическую коробку передач. В дальнейшем предполагается выпуск фастбэка MG7 с гибридной силовой установкой, однако пока его параметры производительности умалчиваются разработчиками. Стоимость автомобиля объявят после презентации.