Алтайские пенсионеры переезжают на зиму в Сочи из-за высоких цен на дрова

Пенсионеры Республики Алтай вынуждены покидать на зиму свои дома из-за резкого подорожания твёрдого топлива. Они массово бронируют полугодовые туры на черноморское побережье Кубани – в Сочи, Анапу и Геленджик.

Цены на дрова в большинстве районов Алтая резко выросли из-за энергетического кризиса в Европе, спровоцированного антироссийскими санкциями. Чтобы запастись топливом на зиму, сельским жителям не хватает не только пенсии, но и сбережений. Чтобы сэкономить, они ищут «климатического убежища» на юге.

– Спа-отель «всё включено» на второй линии в Сочи за полгода как машина дров обойдётся. А мне, чтобы дом одну тёплую зиму топить, нужно две машины, а если зима холодная, то и три. Вот и считайте – смогу я дома остаться или уезжать придётся. С такими ценами дома не проживёшь, – сетует жительница села Майма Алевтина Петренко.

Алтайские власти серьёзно обеспокоены предстоящим массовым отъездом населения на юг. Они пытаются найти способы обеспечить жителей топливом без чрезмерных затрат.

– Мы сейчас паспортизируем все деревянные строения и конструкции в сельской местности. Те из них, которые можно демонтировать без вреда для функционала, разберём, наколем и передадим пенсионерам. Нам очень важно предотвратить отток населения, все министерства часть своей мебели отдают на дрова, – заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Руководство Краснодарского края, напротив, радо приезду алтайских пенсионеров. Для Кубани это хороший способ заполнить отели в низкий сезон.

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