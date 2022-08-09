 

Цветной блок и блеск металла: как включить в свой гардероб яркие наряды весны дамам за 50

09.08.2022, 15:25, Разное
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Если вам за 50 лет, то это вовсе не означает, что должны преобладать скучные образы. Нужно адаптировать модные тренды, чтобы выглядеть стильно, элегантно и главное – современно. Вот, на какие тенденции стоит обратить внимание.

Цветной блок

Это совмещение в одном луке одежды двух ярких цветов. Стильно смотрятся зеленые брюки со стрелками с джемпером цвета фуксии. Образ можно дополнить обувью в цвет верха.

Также можно использовать беспроигрышную комбинацию зеленого (салатового) с желтым. Яркие цвета освежают образ, делая его более жизнеутверждающим и позитивным.

Блеск металла

Одежда с эффектом металлик в моде в этом году. Ее преимущество в том, что она подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов. Но если молодежь может смело надевать брюки с эффектом металлик, например, то зрелым женщинам лучше выбирать верхнюю одежду такого оттенка. Например, плащ или пальто. Сочетайте такую верхнюю одежду с элегантной обувью на каблуке и платьем по фигуре, чтобы получить женственный образ.

Тотал-лук

Подобрать комплект одежды одного цвета и получить эффектный образ: что может быть проще? Рассмотрите вариант блейзера или пиджака с брюками. Выбирайте яркий и насыщенный цвет (можно даже неоновый), но при условии, что вещи не будут облегать вашу фигуру. Штаны должны быть просторные, свободного кроя, а блейзер оверсайз.

Одежда с принтом и разных фактур

Поэкспериментируйте с разными образами за счет комбинирования изделий из разных материалов. Например, в качестве верха можно взять вязаный свитер, а в качестве низа — трикотажную или атласную юбку. Дополните образ кожаными сапогами.

Не отказывайте себе в удовольствии ношения вещей с принтами, но не перебарщивайте, чтобы не перегрузить образ. Например, если у вас юбка с орнаментом, тогда свитер должен быть однотонным как и аксессуары.

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Морской стиль

Сочетание вещей темно-синего, белого и красного цветов — это не только патриотично, но еще и модно. Образ получается нарядным и омолаживающим. Выбирайте верх в полоску в морском стиле наподобие формы матросов.

Пальто и брюки

Беспроигрышное сочетание, однако при подборе одежды избегайте старомодных вещей. Берите те, что на данный момент в тренде. Например, пальто из верблюжьей шерсти плюс кожаные брюки и белоснежные кроссовки. Выглядит современно, стильно, с ноткой неформальности, но без перекоса в молодежную концепцию.

Вещи из денима

Джинсовые изделия можно и нужно иметь в своем гардеробе модницам любого возраста. Отдавайте предпочтение вещам в минималистичном стиле, со сдержанным декором, без рваных элементов. Очень удачно смотрятся джинсы с рубашкой из денима. Обозначьте талию с помощью поясного ремня. Вместо верхней одежды можете набросить белоснежный пиджак. Дополните образ туфлями или ботинками на каблуках.

Вы также можете совмещать джинсы с трикотажными изделиями. Например, с вязаным пуловером, свитером. Убедитесь в том, что брюки не тесные и сидят более-менее свободно на вас.

Вы также можете надевать джинсы с жилетом и свитером, дополнять образ кроссовками. Тогда получится эффектный лук в уличном стиле.


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