Цветной блок и блеск металла: как включить в свой гардероб яркие наряды весны дамам за 50

Если вам за 50 лет, то это вовсе не означает, что должны преобладать скучные образы. Нужно адаптировать модные тренды, чтобы выглядеть стильно, элегантно и главное – современно. Вот, на какие тенденции стоит обратить внимание.

Цветной блок

Это совмещение в одном луке одежды двух ярких цветов. Стильно смотрятся зеленые брюки со стрелками с джемпером цвета фуксии. Образ можно дополнить обувью в цвет верха.

Также можно использовать беспроигрышную комбинацию зеленого (салатового) с желтым. Яркие цвета освежают образ, делая его более жизнеутверждающим и позитивным.

Блеск металла

Одежда с эффектом металлик в моде в этом году. Ее преимущество в том, что она подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов. Но если молодежь может смело надевать брюки с эффектом металлик, например, то зрелым женщинам лучше выбирать верхнюю одежду такого оттенка. Например, плащ или пальто. Сочетайте такую верхнюю одежду с элегантной обувью на каблуке и платьем по фигуре, чтобы получить женственный образ.

Тотал-лук

Подобрать комплект одежды одного цвета и получить эффектный образ: что может быть проще? Рассмотрите вариант блейзера или пиджака с брюками. Выбирайте яркий и насыщенный цвет (можно даже неоновый), но при условии, что вещи не будут облегать вашу фигуру. Штаны должны быть просторные, свободного кроя, а блейзер оверсайз.

Одежда с принтом и разных фактур

Поэкспериментируйте с разными образами за счет комбинирования изделий из разных материалов. Например, в качестве верха можно взять вязаный свитер, а в качестве низа — трикотажную или атласную юбку. Дополните образ кожаными сапогами.

Не отказывайте себе в удовольствии ношения вещей с принтами, но не перебарщивайте, чтобы не перегрузить образ. Например, если у вас юбка с орнаментом, тогда свитер должен быть однотонным как и аксессуары.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Морской стиль

Сочетание вещей темно-синего, белого и красного цветов — это не только патриотично, но еще и модно. Образ получается нарядным и омолаживающим. Выбирайте верх в полоску в морском стиле наподобие формы матросов.

Пальто и брюки

Беспроигрышное сочетание, однако при подборе одежды избегайте старомодных вещей. Берите те, что на данный момент в тренде. Например, пальто из верблюжьей шерсти плюс кожаные брюки и белоснежные кроссовки. Выглядит современно, стильно, с ноткой неформальности, но без перекоса в молодежную концепцию.

Вещи из денима

Джинсовые изделия можно и нужно иметь в своем гардеробе модницам любого возраста. Отдавайте предпочтение вещам в минималистичном стиле, со сдержанным декором, без рваных элементов. Очень удачно смотрятся джинсы с рубашкой из денима. Обозначьте талию с помощью поясного ремня. Вместо верхней одежды можете набросить белоснежный пиджак. Дополните образ туфлями или ботинками на каблуках.

Вы также можете совмещать джинсы с трикотажными изделиями. Например, с вязаным пуловером, свитером. Убедитесь в том, что брюки не тесные и сидят более-менее свободно на вас.

Вы также можете надевать джинсы с жилетом и свитером, дополнять образ кроссовками. Тогда получится эффектный лук в уличном стиле.