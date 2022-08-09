В офис и на повседневку: создание стильных весенних образов с трендовыми вещами нейтральных цветов

Вещи нейтральных цветов лучше всего вписываются в гардероб в деловом стиле. С другой стороны, многие модницы опасаются, что образы с такой одеждой могут получиться скучными. Чтобы этого не произошло, вдохновляйтесь следующими выигрышными сочетаниями.

Блейзер и платье

Для офиса и работы подойдет платье миди или макси. Обратите внимание на трикотажное или плиссированное изделие: вертикальные полоски стройнят и вытягивают фигуру. Образ получается очень элегантным. В то же время блейзер оверсайз добавляет нотку строгости, что уместно для делового стиля.

Кюлоты, свитер и сапоги

Для работы выбирайте брюки клеш наподобие палаццо или кюлотов. Укороченные штаны лучше всего сочетать с элегантной обувью. Например, с сапогами или туфлями на каблуках. А вот о кроссовках лучше забыть и оставить их для уличных образов. В качестве верха подойдет свитер. Не забудьте заправить его в брюки.

Юбка и свитер

Атласные юбки в моде в текущем году. Вы можете использовать их для создания не только торжественных образов, но также и для офисно-деловых луков. Сочетайте атласную юбку длиной миди с удлиненным свитером. В качестве обуви можно использовать мокасины или лоферы.

Узкие брюки и свитер оверсайз

Если хотите надеть облегающие укороченные брюки, тогда постарайтесь закрыть паховую зону, чтобы ткань не облегала бедра и пятую точку (по крайней мере, чтобы не было этого видно). В этом плане в качестве верха подойдет просторный вязаный свитерок в тон брюкам. Из обуви отдайте предпочтение туфлям на каблуках, желательно с острым носком.

Широкие брюки и блуза

Нужно помнить одно простое правило для создания гармоничных образов. Если у вас объемный верх, то должен быть облегающий низ, и наоборот. В случае, если вы надеваете широкие и просторные брюки, не стесняющие движений, то постарайтесь подобрать облегающую кофту. Красиво выглядит белоснежный комплект. Обратите внимание на блузы с рукавами-фонариками, с прямоугольным вырезом. Такой наряд больше подойдет для свидания, чем для собеседования.

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Платье и сапоги

Если у вас приталенное платье с длинным рукавом, которое не облегает каждую складочку вашего тела, то оно может служить уже готовым нарядом. Его можно не дополнять блейзером. Завершите образ сапогами на невысоком каблуке. Можете повязать на плечи свитерок в тон.

Если берете трикотажное платье, то убедитесь в том, что оно из плотного материала и держит форму.

Вы можете обозначить и подчеркнуть талию с помощью поясного ремня. Добавьте нотку неформальности с помощью ботинок на массивной подошве.

Мини-юбка и свитер

Достаточно смелый и даже провокационный образ, поэтому убедитесь в том, что эта одежда допускается дресс-кодом вашей организации. Суть заключается в том, чтобы сочетать короткую плиссированную юбку со свитером и с высокими сапогами.

Чтобы комплект не показался излишне откровенным, вы можете добавить плащ или пальто. Удлиненная верхняя одежда сделает образ более сдержанным.

Данные варианты подходят для повседневных луков на весну-лето и теплую очень. В такой одежде лучше всего оправляться на свидания или на встречи с подругами в кафе.