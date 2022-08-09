 

В МИД назвали чушью слова премьера Эстонии о запрете россиянам на въезд в Европу

09.08.2022, 15:21, Новости дня
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Заявления премьера-министра Эстонии Каи Каллас о возможном запрете на въезд россиянам в Европу являются чушью на грани национализма, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

«Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из РФ закрыто. Это означает, что пока страны Шенгена продолжают выдавать россиянам визы, бремя несут соседи РФ (Эстония, Финляндия, Латвия). Пора прекращать туризм из РФ уже сейчас», – передает РИА «Новости» сообщение Каллас.

Между тем зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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